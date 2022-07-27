Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 27 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

27 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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DÜNYAYA 3 DİLDE SELAM! TAHIL KRİZİNİ ÇÖZECEK İSTANBUL'DAKİ MÜŞTEREK KOORDİNASYON MERKEZİ AÇILDI

Millî Savunma Üniversitesi'nde tahıl koridoru anlaşması kapsamında oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi açıldı. Açılışı Bakan Hulusi Akar bizzat gerçekleştirirken, yaptığı açıklamada "tarihi misyon" vurgusu yaparak "Gemilerin takibi burada yapılacak, gıda krizinin aşılmasına katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bakan Akar, Ukrayna'dan 25 milyon ton tahılın sevk edilmesini sağlayacak merkezin tüm personeline de 3 dilde "Thank you, Spasiba, Dyakuyu" sözleriyle teşekkür etti.

Tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan emniyetli şekilde sevki için İstanbul'da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezi resmi olarak açıldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖTV VAADİ HAYATA GEÇERSE HANGİ ARAÇ KAÇ PARA OLACAK?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, motor hacmi 1600 cc ve altı olan otomobillerde ÖTV'yi dörtte bir oranında indirme vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun bu vaadinin hayata geçmesi durumunda hangi aracın kaç para olacağını gösteren bir tablo özellikle CHP'liler tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KYK borçlarının faizine yönelik vaadinin ardından şimdi de motorlu taşıtlarda uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) ilişkin vaadiyle gündeme geldi.

TATİL İÇİN KESENİN AĞZINI AÇAN HADİSE VE MEHMET DİNÇERLER, 764 BİN TL'YE VİLLA KİRALADI

Yoğun bir iş temposu bulunan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti, tatil yapmak için Bodrum'a gitti. Gözlerden uzak bir tatil yapmak isteyen çift, otel yerine lüks bir villa tutarak 7 günlüğü için 764 bin TL ödedi.

Nisan ayında Çırağan Sarayı'nda sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler, tatile çıktı. Geçtiğimiz günlerde Marmaris'te tatil yapan Dinçerler ve Hadise, bu sefer de Bodrum'a gitti.

764 BİN TL ÖDEDİLER

Akşam'da yer alan habere göre, evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, göz önünde olmamak için otel yerine villa kiraladı. Tatilleri için kesenin ağzını açan çift, villayı 7 günlüğüne kiralayarak 42 bin euro yani 764 bin 400 TL ödedi. Basın mensuplarına görüntü vermek istemeyen ikili, deniz yerine de villadaki büyük havuzu tercih ediyor.

GALATASARAY'IN GENÇ YILDIZI MORUTAN'I İTALYA SERİE B EKİBİ PİSA KİRALAMAS İSTİYOR

Galatasaray'a büyük umutlarla gelen ancak beklentilerin uzağında kalan ve yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Olimpu Morutan için İtalya Serie B ekiplerinden Pisa devreye girdi. Transfer için ilk görüşmelerin gerçekleştirildiği belirtilirken, Rumen futbolcunun adı Sivasspor ve Kasımpaşa ile de anılıyor.

Galatasaray'ın gelişimi adına daha sık forma giyeceği bir takıma kiralamak istediği Olimpiu Morutan için İtalya Serie B takımı Pisa harekete geçti.

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