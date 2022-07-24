Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 24 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

24 TEMMUZ 2022 PAZAR TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN LOZAN MESAJINDA YUNANİSTAN VURGUSU: TÜRK AZINLIĞIN HAKLARI YOK SAYILIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lozan Anlaşması'nın 99. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Yunanistan tarafından Türk azınlığın hakları başta olmak üzere antlaşmada kayıtlı şartlar yok sayılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre'nin Lozan şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle Britanya İmparatorluğu, Fransız Cumhuriyeti, İtalya Krallığı, Japon İmparatorluğu, Yunanistan Krallığı, Romanya Krallığı ve Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı temsilcileri tarafından imzalanan anlaşmanın yıl dönümü nedeniyle siyasi parti liderleri ve devlet yetkililerinin açıklamaları devam ediyor.

YAVAŞ'TAN KENDİSİYLE TELEVİZYONA ÇIKMAK İSTEYEN GÖKÇEK'E: TEDAVİ OLSUN MUHATAP OLURUM

Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolar harcanan ve hurdalığa dönüşen Ankapark'ta İYİ Parti lideri Akşener'le birlikte incelemelerde bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Kendisiyle televizyona çıkmak isteyen Gökçek'e yanıt veren Yavaş, "Kontrole gitmesini öneriyorum önce çünkü ruh sağlığından endişe ediyorum. Muhatap olmak istiyor ama önce tedavi olsun sonra muhatap olurum" dedi. Akşener ise, Yavaş'ın verdiği yanıta "Çok iyiydi" ifadesiyle destek verdi.

"Paris'teki Disneyland gibi olacak, yılda 10 milyon turist gelecek" denilerek eski ABB Başkanı Melih Gökçek tarafından yaptırılan Ankapark, 2 yıl süren dava sonucu Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Başkan Mansur Yavaş, metal çöplüğü haline gelen parkın kapılarını açtı ve gazeteciler 801 milyon dolarlık enkaz yığınını görüntüledi. 2 yıl süren hukuk mücadelesi sonrası ABB'ye devredilen parktaki oyuncakların paslandığı, dinozor maketlerinin parçalandığı görüldü.

ÜNLÜ KOMEDYEN CEM YILMAZ BODRUM'DA KAZA YAPTI, LÜKS ARACI SERVİSLİK OLDU

'Erşan Kuneri' dizisinin çekimlerinin bitmesinin ardından soluğu Bodrum'da alan ünlü komedyen Cem Yılmaz, lüks aracıyla kaza yaptı. Kazayı şans eseri yara almadan atlatan Yılmaz'ın arabası servise gönderildi.

Bodrum'daki tatiline devam ediyor. Ünlü komedyen, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı. Komedyenin aracında hasar oluştu. Şans eseri kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu. Garajında milyon dolarlık otomobiller olan Yılmaz, kaza yaptığı aracı servise gönderdi.

SÜPER LİG'DE SEZON İSTANBULSPOR-TRABZONSPOR MAÇIYLA BAŞLAYACAK

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun 1'inci ve 2'nci hafta maç programlarını açıkladı. Süper Lig'de yeni sezon 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk 2 haftasının maç programını duyurdu. Buna göre, 2022-2023 sezonu, son yıllarda olduğu gibi son şampiyon takımın maçıyla açılacak. İstanbulspor - Trabzonspor müsabakası 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak.

SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN PROGRAMI

5 Ağustos Cuma

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor

6 Ağustos Cumartesi

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor

7 Ağustos Pazar

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

8 Ağustos Pazartesi

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor

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