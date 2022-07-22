Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 22 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

22 TEMMUZ 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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MİLYONLARIN GÖZÜ İSTANBUL'DAKİ TAHIL ZİRVESİNDE! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU: DÜNYAYA MÜJDEYİ VERECEĞİZ

Ukrayna limanlarında bekletilen 25 milyon ton tahılla ilgili kriz bugün saat 16.30'da İstanbul'da gerçekleşecek zirve ile çözülecek. Rusya ve Ukrayna mutabakata vardı, iki ülkenin tahılının dünya pazarlarına satılması konusunda pürüzler giderildi ve nihai metin yazıldı. O metne imzaların atılacağı İstanbul'daki törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres de katılacak. Öte yandan Erdoğan bugün katıldığı törende "İmzalarla birlikte dünyaya müjdeyi vereceğiz" açıklamasında bulundu.

Tahıl Sevkiyatı Anlaşması imza töreni bugün İstanbul'da yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunacağı tahıl sevkiyatı anlaşması imza töreni 16.30'da Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

FAHİŞ FİYATLAR İÇİN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BİRAZ DAHA "SABIR" İSTEDİ

Son dönemlerde ürün fiyatlarındaki fahiş artışlarla ilgili bir değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimden biraz daha sabır ve Milli Mücadele'ye destek bekliyoruz. Bu gözü doymazların yol açtığını sıkıntının faturasını da fırsatçının eline tutuşturmakta kararlıyız." dedi.

İstanbul'da düzenlenen 41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın en çok dert yandığı konuların başında gelen fahiş fiyat artışlarıyla ilgili dikkat çeken bir çıkışa imza attı.

Fiyat artışlarının bir kısmının piyasalardaki tedirginlikten bir kısmının da fırsatçılıktan kaynaklandığını belirten Erdoğan, "Milletimden biraz daha sabır ve Milli Mücadele'ye destek bekliyoruz. Bu gözü doymazların yol açtığını sıkıntının faturasını da fırsatçının eline tutuşturmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

12 YIL SONRA BİR ARAYA GELEN BEREN SAAT VE KIVANÇ TATLITUĞ'UN SETİNDEN YENİ KARE GELDİ

12 yıllık aranında arından Netflix'te yayınlanacak film için bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un setinden bir görüntü daha geldi. İkilinin yan yana olduğu fotoğraf kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bir döneme damga vuran ve günümüzde de tekrar bölümleri büyük bir ilgiyle izlenen Aşk-ı Memnu dizisinin başrolleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, OGM Pictures imzasıyla Netflix için çekilecek bir aşk filminde buluştu. 12 yıllık aranın ardından bir araya gelen çiftin film çekimleri de başladı.

REKORLARIN ADAMI OLARAK BİLİNEN ALMAN FUTBOLUNUN EFSANE İSMİ UWE SEELER HAYATINI KAYBETTİ

Almanya'nın efsane ismi, aynı zamanda dünya futbolunun unutulmazlarından olan, rekorların adamı olarak bilinen Uwe Seeler, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Almanya'nın gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Seeler hayatını kaybetti. Hamburg ile 580 maçta 490 gol atarak futbol tarihinin en önemli isimleri arasına giren Seeler'in ölümü sonrası, Hamburg Yönetim Kurulu Üyesi Jonas Boldt, "Onu asla unutmayacağız" açıklamasını yaptı. Boldt, "Seeler, iyi bir insandı. Sadelik, sadakat, yaşama sevinci doluydu. Hamburg'un özüydü" ifadelerini kullandı.

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