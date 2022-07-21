Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 21 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

21 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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MERKEZ BANKASI, BU YILIN İLK 6 AYINDA OLDUĞU GİBİ TEMMUZ AYINDA DA FAİZİ YÜZDE 14'TE SABİT BIRAKTI

Son dakika! 2022'nin yedinci faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası yılın ilk 6 ayında olduğu gibi faizi sabit bırakmış oldu.

Merkez Bankası, her ay belirli tarihlerde bir araya gelerek Para Politikası Kurulu toplantıları gerçekleştiriyor. Bu toplantılar sonrasında da aylık bazdaki faiz kararı duyuruluyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı.

MAÇOĞLU'NDAN MUNZUR FESTİVALİ'NE GELEN YASAĞA TEPKİ: 113 BİN ARAÇ GELDİ, YASAĞI KABUL ETMİYORUZ

Munzur Festivali'ne gelen yasağa tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu, "Şehrin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Erzincan tarafından şehre girişte 600 metre kuyruk var. Bu yasağı tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

21- 24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 20. Munzur Kültür ve Doğa Festivali kapsamında planlanan bazı etkinliklere izin verilmedi.

"BU YASAĞI TANIMIYORUZ"

Tunceli Valiliği tarafından yasaklanan Munzur Festivali, için 5 gerekçe gösterildiğini açıklayan Tunceli'nin Komünist Partili Belediye Başkanı Mehmet Maçoğlu, Radyo Sputnik'te Atilla Güner'le Akşam Postası'na konuştu. Maçoğlu, "Şehre festival için 113 bin araç giriş yapmış. Şehrin girişinde kilometrelerce araç kuyruğu var. Erzincan tarafından şehre girişte 600 metre kuyruk var. Bu yasağı tanımıyoruz" dedi.

"BİR YILDIR PSİKOLOJİK ŞİDDET GÖRÜYORUM" DİYEN KUTSİ'NİN EŞİ GERİ ADIM ATTI: EŞİMDEN BAHSETMEDİM

Dün sosyal medya hesabından "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla psikolojik şiddet görüyorum" diyen Kutsi'nin eşi Sibel Ülker geri adım attı. Bahsettiği kişinin Kutsi olmadığını söyleyen Ülker, "Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşanmadığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir" dedi.

Ünlü şarkıcı Kutsi, 7 yıldır birlikte olduğu oyuncu Feyza Çıpa ile yollarını ayırdıktan sonra dizi setinde tanıştığı Sibel Ülker'le evlendi. Evliliğini gözlerden uzak yaşayan Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme bomba gibi düştü. Ülker'in "Bir yıldır psikolojik şiddet görüyorum" sözlerinin ardından gözler Kutsi'ye çevrildi. Yanlış anlaşıldığını söyleyen genç kadın, yeni bir paylaşım yaptı.

"FENERBAHÇE BAYRAĞINI TRABZON'A DİKECEĞİM" DİYEN RAMBO OKAN YOLA ÇIKTI

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını üç kez kesmeyi deneyen ve 3. de başarıya ulaşan Rambo Okan, Trabzon şehrine Fenerbahçe bayrağını asacağını söylemişti. Fanatik Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı.

Fanatik Fenerbahçe taraftarı 'Rambo' lakaplı Okan Güler, Trabzon'a doğru yola çıktı. Rambo Okan yaptığı açıklamada Trabzon'a gidip Fenerbahçe bayrağı asacağını söylemişti.

NE OLMUŞTU?

'Rambo Okan' Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başarmıştı. Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

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