Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 20 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

20 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KILIÇDAROĞLU'NUN KYK PAYLAŞIMI SORULDU! BU KEZ KIZMADI, TİYE ALDI

İran'dan Türkiye'ye dönüşte gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, KYK borçlarının faizlerinin silinmesi sonrası Kılıçdaroğlu'nun yaptığı paylaşım soruldu. CHP liderinin yapılan düzenlemeyi sahiplenmesini tiye alan Erdoğan, "Ben söyledim yaptı noktasına geldi. Hep öyle oldu zaten! O söyledi ben de yaptım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün İran'da düzenlenen Astana formatındaki 3'lü zirveye katıldı. Önemli mesajların verildiği zirve, gece saatlerinde sona erdi. Erdoğan yurda dönüşünde hem zirveye hem de Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

CENAZE TÖRENİNE DAMGA VURAN KARE! CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU TOKALAŞTI

Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılanlar arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da vardı. Erdoğan, alana gelişi sırasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de tokalaştı.

Başakşehir Kulübü'nden dün yapılan açıklamada, Başkan Göksel Gümüşdağ'ın annesi Fethiye Gümüşdağ'ın hayatını kaybettiği belirtilmişti. Fethiye Gümüşdağ'ın cenaze töreni bugün Fatih Camii'nde gerçekleşti. Törene, Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere siyaset ve spor dünyasından birçok isim katıldı.

MÜGE ANLI'NIN GÖZLERDEN UZAK BÜYÜTTÜĞÜ KIZI LİDYA, GENÇ KIZ OLDU! SON HALİ AYNI ANNESİ

Geçtiğimiz ay İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturan Müge Anlı, kızı Lidya Müge Akdağ'ın değişimiyle gündem oldu. Anlı'nın Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen Lidya'nın son hali ise annesine benzetildi.

Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan Müge Anlı, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Özel hayatını her daim gözlerden uzak tutan Anlı, programında İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile birlikte olduğunu söyledi. Anlı açıklamasının ardından 25 Haziran'da Yüzbaşıoğlu ile nikah masasına oturdu.

DÜNYACA ÜNLÜ KALECİ NEUER CÜZDANINI KAYBETTİ, GÖTÜRMEK İÇİN 120 KM YOL GİDEN TAKSİCİ BÜYÜK İSYAN ETTİ

Alman devi Bayern Münih'in efsanelerinden biri olan dünyaca ünlü kaleci Manuel Neuer ilginç bir olayla gündeme geldi. Başarılı kaleci taksi yolculuğu esnasında cüzdanını aracın içine düşürdü ve indiğinde fark etmedi. Taksici, Neuer'i bıraktığı yerden geri döndüğünde durumu fark etti ve kaleciye cüzdanını götürmek için 120 km yol gitti. Neuer'e düşürdüğü cüzdanını veren taksici, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in tecrübeli file bekçisi Manuel Neuer, yaptığı taksi yolculuğunda cüzdanını düşürdü. Taksi şoförü S. Hazır, Neuer'i bıraktığı yerden geri döndükten sonra ünlü futbolcunun cüzdanını arabaya düşürdüğünü fark etti. Cüzdanı Neuer'e teslim etmek için 120 km yol giden taksici, Alman file bekçisini bıraktığı yere ulaştı ve Neuer'i buldu.

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