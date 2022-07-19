Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 19 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

19 TEMMUZ 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

İNGİLTERE TARİHİNİN EN SICAK GÜNÜ! PİSTLER ERİDİ, RAYLAR BÜKÜLDÜ, ÖLÜM KORKUSU TAVAN YAPTI

Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere'de termometreler bugün ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olan 40,2 santigrat dereceyi gösterdi. Aşırı sıcakların etkili olduğu İngiltere'de dün Luton Havalimanı'ndaki pistler zarar görmüş ve uçuşlar ileri bir tarihe ertelenmişti, bugünse bazı tren raylarının büküldüğü tespit edildi.

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 40,2 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ İLE ORTAK BASIN TOPLANTISINDA KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine ilişkin, "Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini yeniden ayağa kaldırma durumu olacaktır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İran-Rusya üçlü zirvesine ilişkin, "Astana sürecini yeniden bir değerlendirme, Astana sürecini yeniden ayağa kaldırma durumu olacaktır." dedi.

Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda, Türkiye- İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 7. Toplantısı'nın ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, dar kapsamlı ve heyetler arası toplantılarda gerçekleştirdikleri istişarelerin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını belirtti.

MANSUR YAVAŞ, ERDAL BEŞİKÇİOĞLU İLE FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI: 3 SANİYE BAKINCA ANKARALI OLUYORSUNUZ

"Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi" için kamera karşısına geçen Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş, usta oyuncuyla çektirdiği fotoğrafa "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" notunu düştü.

Hayranları tarafından merakla beklenen 'Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin çekimleri başladı. Oyuncular, okuma provasının ardından setteki ilk gün için Ankara'da bir araya geldi.

YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fenomen dizide Behzat Ç. karakterini canlandıran Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret etti. Ziyaret sonrası Twitter hesabından paylaşım yapan Yavaş, Beşikçioğlu'yla çektirdiği fotoğrafa "Fotoğrafa 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz" notunu düştü.

RIDVAN DİLMEN'İN "ÇOCUKLARIMA EN BÜYÜK MİRASIM" DİYEREK PAYLAŞTIĞI FOTOĞRAFA YORUM YAĞDI

Duayen spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından kızını ve oğlunu paylaşarak "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in sosyal medya paylaşımına beğeni yağdı. Usta yorumcu, kızı ve oğluyla birlikte Fenerbahçe temalı bir fotoğraf paylaştı. Paylaştığı fotoğrafta, "Çocuklarıma bırakacağım en büyük miras, "Fenerbahçeli Rıdvan Dilmen" etiketidir" dedi.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.