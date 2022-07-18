Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 18 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

18 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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AVRUPA'DA CAN KAYIPLARI BİNİ AŞTI, ÖLDÜREN SICAK HAVA DALGASI TÜRKİYE'YE GELİYOR

Avrupa'yı bir süredir etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası sürüyor. İngiltere'de ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi ve ulusal acil durum ilan edildi. Fransa'da, 15 bölgede kırmızı, 51 bölgede ise turuncu alarma geçildi. Belçika ve Almanya'da da rekor sıcaklıklar bekleniyor. Avrupa'da şimdiye kadar açıklanan ölü sayısı 1000'i aştı. Uzmanlar, öldüren sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yaklaştığını belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Avrupa, kavurucu sıcak hava dalgasının etkisinde. İngiltere'de, ülke tarihinde ilk defa yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ulusal acil durum ilan edildi. Acil durum nedeniyle, bazı bölgelerde okulların erken kapatılabileceği, hastane randevularının iptal edilebileceği belirtiliyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ, ANA GÜNDEMMADDESİ KYK BORÇLARI OLMAK ÜZERE TOPLANIYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KYK kredi borcu düzenlemesiyle ilgili Kabine Toplantısı'nı işaret etmesinin ardından gözler Beştepe'ye çevrildi. Bugün Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine Toplantısı'nda milyonlarca gencin beklediği KYK kredi borcuna ilişkin düzenleme masaya yatırılacak. Düzenlemeyle birlikte yeni bir taksitlendirme yapılması, faizlerin silinmesi ve belirlenecek bir oranla yeniden yapılandırılması seçenekler arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Saraçhane Meydanı'nda "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"nda yaptığı konuşmada KYK kredi borçlarına ilişkin heyecanlandıran mesajlar vermişti.

ÜNLÜ OYUNCU SERMİYAN MİDYAT'IN TRABZON UÇAĞINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIM OLAY OLDU

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın Trabzon'a seyahat ettiği sırada uçaktan yaptığı paylaşım olay oldu. Midyat, "Trabzon uçağındayım. Herkes Arapça konuşuyor. Umarım Trabzon'a gidiyorum" dedi.

Çektiği filmlerle milyonlarca insanın kalbinde taht kuran ünlü oyuncu Sermiyan Midyat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum aldı.

YILIN TRANSFER BOMBASI! CRİSTİANO RONALDO HERKESİ TERS KÖŞEYE YATIRDI, İSPANYA'YA DÖNÜYOR

Manchester United'dan ayrılması beklenen ve ayrılık isteğini dile getiren süper yıldız Cristiano Ronaldo ile İspanyol devi Atletico Madrid'in ilgilendiği öne sürüldü. Yıldız oyuncu Atletico'da forma giymeye sıcak bakıyor.

Manchester United'ın sezon öncesi kampına katılmayan ve adı birçok dünya deviyle anılan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, Madrid'e dönebilir.

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