Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 14 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

14 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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İMAMOĞLU'NA SOĞUK DUŞ! İBB BİNASININ ÖNÜNE "İSTANBUL'A HOŞ GELDİN" YAZILI PANKART ASILDI

İstanbul'daki yoğun yağışta tatilde olmasıyla eleştirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne asılan "İstanbul'a hoş geldin İmamoğlu" yazılı pankart ile protesto edildi.

İstanbul geçtiğimiz hafta şiddetli sağanak yağışa maruz kaldı. Yağışın etkisiyle birçok semtte su baskınları yaşandı. Özellikle Esenyurt'ta yaşanan baskınlarda birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da yağan aşırı yağış sonrası İstanbul'a gelmeyerek tatiline devam etmesi büyük tepkiye neden oldu.

SARAÇHANE'DEKİ ETRKİNLİĞE DAVET EDİLMEYEN İMAMOĞLU'NDAN ERDOĞAN'A SİTEM: DAVET EDİLMESEM DE KENDİLERİNİ BEKLEYECEĞİM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı Saraçhane Meydanı'ndaki 15 Temmuz etkinliğine davet edilmediğini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Normalde Saraçhane'de bir toplantı yapıyorsanız 16 milyonun oyuyla seçilmiş bir belediye başkanının sürece katkı sunması istenir. Ben davet edilmedim. Davet edilmesem de aynı saatlerde burada kendilerini bekliyor olacağım" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da özellikle Esenyurt'u vuran sel sırasında tatilde olduğu için kendisine gelen tepkilere cevap verdi.

ŞEF MEHMET YALÇINKAYA, MASTERCHEF'TE YEMEĞİNİ BEĞENMEDİĞİ YARIŞMACIYA İŞ TEKLİF ETTİ

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmada yemeğini beğenmeyerek "Hayır" dediği Eren Yüce'ye iş teklifi etti. Yalçınkaya, kanseri yendikten sonra yemek yapmaya başlayan genç yarışmacıya, "Okulumda bir asistan iş bırakıyor, hem mutfağı öğrenirsin hem de sana motivasyon olur" dedi.

TV8 ekranlarının sevilen yarışması MasterChef Türkiye2de yarışmacı seçmeleri devam ediyor. Yarışmada eleme turu sürerken yarışmacı adaylarından Eren Yüce, hayat hikayesiyle dikkat çekti.

FENERBAHÇE, WİLLİAN ARAO İLE 2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Fenerbahçe, yeni transferlerini duyurmaya devam ediyor. Sarı lacivertli ekip Flamengo forması giyen 30 yaşındaki ön libero Willian Arao ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'yu kadrosuna kattı. Brezilyalı oyuncu, kendisini 2+1 yıllığına Sarı Lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Willian Arao'ya 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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