Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 13 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

13 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ABD ENFLASYONUNDA REKOR! YILLIK TÜFE HAZİRAN AYINDA BEKLENTİLERİ AŞTI

Amerika Birleşik Devletleri'nde merakla beklenen veriler açıklandı. Enflasyonun 41 yıllın ardından zirveye ulaştığı ABD'de yıllık TÜFE yüzde 9,1 ile beklentileri aştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesinde merakla beklenen veriler tek tek açıklanıyor. Piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de haziran ayında TÜFE yüzde 1,1'lik beklentiye karşın yüzde 1,3 artış kaydetti.

BÜLENT ARINÇ'IN YEĞENİ SİYASETE ATILDI! İŞTE ROZETİNİ TAKTIĞI PARTİ

AK Parti kurucularından olan Bülent Arınç'ın yeğeni Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti'ye katıldı. Biber, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adalet çığlıklarına daha fazla duyarsız kalamazdım" ifadelerine yer verdi.

Son dönemlerde hükümete yönelik sert eleştirileri ile adından söz ettiren Eski TBMM Başkanı ve AK Parti kurucularından Bülent Arınç'ın Ezgi Akgun Biber, Demokrat Parti'ye katıldığını ve siyasete atıldığını duyurdu.

ÜNLÜ ŞARKICI GÜNSU İNCE'NİN İÇİNDE SAHNE REPETRUVARI OLAN ÇANTASI ÇALINDI

Ünlü şarkıcı Günsu İnce, İstanbul'da hırsızlık şoku yaşadı. Sosyal medyadan yardım isteyen İnce, çantanın içinde sahne repertuvarı olması nedeniyle çok üzüldüğünü belirterek, görüntülerdeki kadının bulunmasını istedi.

Bir zamanlar model olan şarkıcı Günsu İnce, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla değerli bir çantasının çalındığını söyledi.

GÖRÜLMEDİK KAZA! GENÇ JOKER UĞURCAN DEMİRBAŞ HAYATINI KAYBETTİ

TJK, genç apranti Uğurcan Demirbaş'ın başına gelen elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu. Genç aprantinin, denizde at yüzdürürken boğularak hayatını kaybettiği aktarıldı.

Apranti ( Çırak) jokey Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti. Henüz 18 yaşında olan Uğurcan Demirbaş'ın Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizde at yüzdürürken boğularak hayata gözlerini yumduğu öğrenildi.

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