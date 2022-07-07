Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 7 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

7 TEMMUZ 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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POLEMİK BÜYÜYOR! BAKAN KOCA'YA CEVAP VEREN KILIÇDAROĞLU, MECLİS'E BİR DE ÇAĞRI YAPTI

Konya Şehir Hastanesi'nde doktor Ekrem Karakaya'nın silahla öldürülmesinin ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu ile Sağlık Bakanı Koca arasında başlayan polemik büyüyor. Bakan Koca'nın, "Biraz da olsa üzgün görünemez miydiniz?" sözlerine üstü kapalı yanıt veren Kılıçdaroğlu, bir de Meclis'e çağrıda bulunarak, "Şiddetle mücadele kanununu çıkarmak üzere, yüce Meclisimizi olağanüstü toplantıya davet ediyorum. "Üzgün görünmek" yerine, eğer gerçekten üzgünseniz, gelin bu meseleyi derhal halledelim" dedi.

Konya Şehir Hastanesi'nde Hacı Mehmet Akçay (39), 7 Haziran günü kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde anjiyo ameliyatı sonrası yaşamını yitiren annesi Kezban Akçay'ın (58) ölümünden sorumlu tuttuğu kardiyoloji uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'yı tabancayla vurarak öldürdü. Akçay ardından, silahın namlusunu başına dayayıp tetiği çekerek intihar etti.

İNGİLTERE'DE 50'YE YAKIN HÜKÜMET GÖREVLİSİNİN İSTİFASI SONRASI BAŞBAKAN BORİS JOHNSON DA GÖREVİNİ BIRAKTI

İngiltere'de Sağlık ve Maliye bakanları ile 50'ye yakın hükümet görevlisinin istifası ile başlayan siyasi kriz büyüyor. Görevi bırakması yönünde çağrılar yapılan Başbakan Boris Johnson, kameralar karşısına geçerek istifa ettiğini açıkladı. Johnson, "Yeni lider gelene kadar görevimin başındayım" dedi.

İngiltere'de son bir haftada yaşanan istifalar siyasi krize neden oldu. Önceki akşam Maliye ve Sağlık Bakanı'nın istifa etmesinin ardından dün de 50'ye yakın hükümet yetkilisi görevini bıraktı. Yaşananlar sonrasında Başbakan Boris Johnson da istifa baskılarıyla karşı karşıya kaldı.

ELON MUSK'IN KENDİ ŞİRKETİNDE ÇALIŞAN BİR YÖNETİCİDEN İKİZ ÇOCUKLARI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Son günlerde Twitter'ı satın almasıyla gündeme gelen Elon Musk bu sefer çok farklı bir konu ile gündeme geldi. Gün yüzüne çıkan belgelerde Musk'ın 2021 yılında kendi şirketinde çalışan bir yöneticiden ikiz çocukları olduğu belirtildi.

ABD'nin en önemli basın kuruluşlarından Business Insider, geçtiğimiz yılın Kasım ayında hazırlanan bazı mahkeme yazışmaları ve belgelere ulaşarak Elon Musk'ın 2021 yılında kendi şirketinde çalışan üst düzey bir yöneticiyle çocuk yaptığını ortaya çıkardı.

MANCHESTER UNITED DEFTERİNİ KAPATTI! RONALDO, 4 DÜNYA DEVİNDEN BİRİNE İMZA ATACAK

Juventus ile yollarını ayırıp eski takımı Manchester United'a imza atan süper yıldız Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği gerekçesiyle takımdan ayrılmak istiyor. Ronaldo ile ilgilendiği öne sürülen kulüpler ise Sporting, Chelsea, Barcelona ve Bayern Münih.

Süper yıldız Cristiano Ronaldo büyük umutlarla geldiği Manchester United ile yollarını ayırıyor. Sezon öncesi kampa "Ailevi" sebeplerden ötürü katılmayan Ronaldo'nun United defterini kapattığı ve yeni seçenekleri değerlendirdiği öğrenildi.

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