Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 6 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

6 TEMMUZ 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ESENLER BELEDİYE BAŞKANI TEVFİK GÖKSU, HER FIRSATTA ELEŞTİRDİĞİ İBB'DEN YARDIM TALEP ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle sık sık gündem olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, İBB'den asfalt çalışması için yardım talebinde bulundu. Esenler Belediye Meclisi'nin açıklamasında "Uygun görüldüğü takdirde 2022 yılı yatırım programında yer alan yatırımlarda kullanılmak üzere İBB Başkanlığından yardım talep edilmesi ve bu yardımın kabul edilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Belediye Meclisine takdimini arz ederim." denildi.

Esenler Belediye Meclisi temmuz ayı toplantısı, sık sık İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu başkanlığında toplandı. Oturumda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilçe belediyelerine yapacağı yardımla ilgili teklif görüşüldü.

KONYA ŞEHİR HASTANESİ'NDE SİLAHLI SALDIRI! DOKTORU ÖLDÜREN ŞAHIS İNTİHAR ETTİ

Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hacı Mehmet Akçay, 1 ay önce vefat eden annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya'yı Konya Şehir Hastanesi'nde başına silahla ateş ederek öldürdü. Saldırgan, daha sonra aynı silahla intihar etti. Yaşananların ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Bugün saat 14.30 sıralarında Konya Şehir Hastanesi'nde çalışan Kardiyoloji Uzmanı Ekrem Karakaya ile farklı bir hastanede güvenlik görevlisi olan Hacı Mehmet Akçay tartışmaya başladı.

OYUNCU TUVANA TÜRKAY, KENDİSİNDEN 14 YAŞ BÜYÜK SEVGİLİSİYLE EL ELE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan oyuncu Tuvana Türkay ile kendisinden 14 yaş büyük iş insanı İzzet Antebi'nin aşkı belgelendi. Çift, önceki akşam Bodrum'da el ele görüntülendi.

Bir süredir aşk yaşadıkları iddia edilen ve bu konuda açıklama yapmayan güzel oyuncu Tuvana Türkay ile iş insanı İzzet Antebi Bodrum Gündoğan'da objektiflere yansıdı.

EL ELE POZ VERDİLER

Habertürk'te yer alan habere göre, Tuvana Türkay ve kendisinden 14 yaş büyük olan sevgilisi Antebi, karşılarında basın mensuplarını görünce kaçmak yerine poz vermeyi tercih etti. Sevgilisi ile bir iş görüşmesine gelen Tuvana Türkay, Antebi'nin elini tutarak poz verdi. Çift, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti.

GÖKHAN GÖNÜL, 1. LİG'E! 37 YAŞINDAKİ FUTBOLCUNUN YENİ ADRESİ SAMSUNSPOR OLACAK

Yeni sezonda Süper Lig'e yükselmeyi hedefleyen Samsunspor, deneyimli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak için harekete geçti. Transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanması beklenirken, Karadeniz ekibinin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Geçen sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oluyor. 37 yaşındaki deneyimli sağ bekin, Spor Toto 1. Lig ekibi Samsunspor'a imza atması bekleniyor.

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