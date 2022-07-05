Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 5 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

5 TEMMUZ 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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STOLTENBERG'DEN MUTLUSU YOK! TÜRKİYE ÜYELİK ONAYINI VERİNCE TÜM ÜYELERE FETÖ ÇAĞRISI YAPTI

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılım protokollerinin imzalandığı törende yaptığı konuşmada yapıcı tutumları nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. İsveç, Türkiye ve Finlandiya arasında imzalanan üçlü muhtıranın NATO'nun yararına olacağını kaydeden Stoltenberg, tüm üyelere çağrıda bulunarak "Hem daha agresif bir Rusya hem de FETÖ terörüne karşı birlikte mücadele etmek gerek" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Anne Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile iki ülkenin İttifak'a katılım protokollerinin imzalanması töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Stoltenberg, iki ülkenin bugünden itibaren "davetli" statüsünde NATO'nun çalışmalarına katılacaklarını söyledi.

HANGİ PARTİ YÜZDE KAÇ OY ALIYOR?

2023'te yapılması planlanan seçimlerle ilgili anket şirketleri de çalışmalarına son sürat devam ediyor. Mayıs ayında yapılan 15 genel seçim anketinden çıkan ortalama ise bir hayli ilginç. Yapılan anketlerin ortalamasına göre; AK Parti'nin oy oranı yüzde 30.4 olurken, CHP'nin oy oranı yüzde 26.3 olarak belirlendi.

Türkiye 2023 yılının haziran ayında yapılması planlanan seçimlere kilitlendi. Partiler seçim çalışmalarına şimdiden başlarken ortaya nasıl bir tablonun çıkacağı ise herkes tarafından merak ediliyor. Vatandaşın bu merakını gidermek isteyen anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

GÜZEL OYUNCU AMİNE GÜLŞE'DEN KARNI BURNUNDA POZ

Şimdilerde ikinci çocuğuna 5,5 aylık hamile olan güzel oyuncu Amine Gülşe Kapadokya'ya gitti. Sosyal medya hesabından tatilinden kareleri paylaşan Gülşe, karnı burnunda pozlarını da yayınladı.

Fenerbahçe'nin ünlü futbolcusu Mesut Özil ile güzel manken Amine Gülşe 2019'da muazzam bir törenle nikah masasına oturdu. Mutlu evliliklerinden bir tane Eda adında kızları olan çift, şimdilerde ikinci bebek heyecanını yaşıyor. 5,5 aylık hamile olan güzel manken, belirginleşen karnıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

JACKSON MULEKA BEŞİKTAŞ'TA! SÖZLEŞME DETAYLARI BELLİ OLDU

Wout Weghorst'u duyuran siyah beyazlılar, bonservisi Standart Liege'de olan Jackson Muleka ile anlaşma sağladı. Golcü oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Beşiktaş, bu transfer için 3.5 milyon euro ödeyecek.

Beşiktaş, transferlerini üst üste sonuçlandırmaya devam ediyor. Yeni sezon öncesinde iddialı bir kadro oluşturan Kara Kartal, Jackson Muleka transferinde de mutlu sona ulaştı.

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