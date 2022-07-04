Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 4 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

4 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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BAKAN BİLGİN'DEN MİLYONLARCA EYT'LİYİ HEYECANLANDIRAN SÖZLER: YIL SONUNA KADAR ÇÖZECEĞİZ

Konuk olduğu canlı yayında gündeme ilişkin soruları cevaplandıran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Emekçiler endişe etmesinler, EYT dosyası masamızda. Yıl sonuna kadar EYT dosyasını çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 24 TV'de TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sorularını cevaplandırdı. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) meselesinin de masalarında olduğunu belirten Bakan Bilgin, "Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler. Türkiye'nin her bir sorunu önümüzde çözülmesi gereken bir dosya olarak duruyor. Bu yılın sonuna kadar bu yolda önümüzde olan bütün dosyaları çözeceğiz. Alternatif çözüm önerilerine çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON AÇIKLAMASI! İŞTE HAZİRAN AYINDAKİ ARTIŞIN NEDENİ

Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62 oldu. Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, ülkemizde de Haziran ayında enflasyonun yüzde 4,95 gerçekleşmesinde etkili olmuştur." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 4,95 artarken, yıllık bazda yüzde 78,62'ye çıktı. Böylece yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı.

KONSERDE YÜREKLER AĞZA GELDİ! GENÇ RAPÇİ, SAHNEDEN YERE DÜŞTÜ

Her sene Londra'da düzenlenen Wireless festivaline katılan Amerikalı rap sanatçısı Playboi Carti, sahnede şarkı söylediği sırada platformdan düşerek yürekleri ağza getirdi.

Dünyaca ünlü rapçi Playboi Carti, her yıl düzenlenen müzik festivali Wireles Festivali'nde sahneye çıktı. Sahnede müziğin ritmine kapılan rapçi, geri geri koştuğu sırada yere düştü.

SAHNENİN UZUNLUĞUNU HESAPLAYAMADI

Binlerce kişinin önünde sevilen şarkılarını okuyan genç rapçi, sahnede geriye koşarken platformdan düştü. Carti'nin düştüğü anlarda yürekler ağza gelirken görevliler şarkıcının yardımına koştu. Aldırış etmeyen rapçi ise düştüğü yerden hızla kalkarak konserine devam etti. Carti'nin düştüğü anlara ait görüntüler kısa süre sonra sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medya kullanıcıları, "Carti, sahnenin ne kadar büyük olduğunu düşündü?" ve "Carti sahnenin uzunluğunu küçümsedi" gibi yorumlar yaparak rapçiyle dalga geçti.

SÖZLEŞMESİNDEKİ ÖZEL MADDE ORTAYA ÇIKTI! ARDA GÜLER YOK PAHASINA FENERBAHÇE'DEN AYRILABİLİR

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Arda Güler'in kontratındaki özel madde ortaya çıktı. 17 yaşındaki futbolcunun bir sezonda en 1500 dakika A Takım'da oynama zorunluluğunun bulunduğu öne sürüldü. Arda'nın bu süreden az forma giymesi durumunda 5 milyon euroya serbest kalabileceği belirtildi.

Fenerbahçe'nin Arda Güler ile imzaladığı 3 yıllık sözleşmenin detayları belli oldu. 17 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan özel bir madde ise dikkat çekti.

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