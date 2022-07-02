Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

2 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ASGARİ ÜCRETLİDEN SONRA SIRA EMEKLİ VE MEMURDA! İŞTE YAPILMASI MUHTEMEL ZAM ORANLARI

Dün asgari ücretin 5.500 TL olarak belirlenmesinin ardından Pazartesi günü de haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memurların ve memur emeklilerinin zam oranı netleşecek. Tüm gözler enflasyon verilerine çevrilmişken, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 40.75 olarak açıklandı. Eğer bu tahmin tutarsa SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75, memurların ve memur emeklilerinin maaşına ise yüzde 40.25 zam yapılacak.

Milyonlarca insanın haftalardır beklediği asgari ücrete ek zam dün açıklandı. Yüzde 30'luk bir zam oranı ile yeni asgari ücret 5.500 TL olarak belirlendi.

FORBES BEKLENEN LİSTEYİ YAYINLADI, TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN 24 İSMİ BELLİ OLDU

Forbes Dergisi 2022 yılının en zengin isimlerini açıkladı. Listeyle birlikte Türkiye'nin de en zengin 24 ismi belli oldu. İşte Murat Ülker'in zirvede yer aldığı Forbes 2022 Türkiye'nin en zenginleri sıralaması...

ABD'li Forbes Dergisi, 2022 yılında dünyanın en zengin iş insanları listesini yayınladı. Buna göre dünya geneli zenginler listesine 236 yeni milyarder girdi, 329 milyarder çıktı.

ACUN ILICALI, SURVİVOR ALL STAR'IN MERAK EDİLEN SMS SIRALAMASINI YAYINLADI

Survivor All Star'ı üçüncü olarak tamamlayan Batuhan Karacakaya'nın annesinin "Oğlumun hakkı yendi" diyerek tepki göstermesi akıllara şaibe iddiasını getirdi. "Emeğimizi töhmet altında bırakmasına izin vermem" diyen Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Survivor All Star'ın SMS sıralamasını yayınladı. Sıralamada Nisa'nın rakiplerine fark attığı görüldü.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star, 30 Haziran Perşembe akşamı final yaptı. Adem Kılıçcı ve Nisa Bölükbaşı'nın elemeye kaldığı finalde en fazla SMS'i alan Nisa, şampiyon oldu. Yarışmanın ardından sonuçlarda şaibe olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

EMRE MOR İMZAYI ATTIĞI GİBİ VOLKAN DEMİREL'İN KEHANETİNİ AÇIKLADI: FENERBAHÇE'YE GİDECEKSİN

Fenerbahçe'nin yeni transferi Emre Mor, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. 24 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük'te beraber çalıştığı Volkan Demirel hakkında, "Hoca geldikten sonra yaptığımız ilk toplantıda bana sezon sonunda Fenerbahçe'ye gideceğimi söyledi. Bana bu doğrultuda inanılmaz yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'te başarılı bir sezon geçiren Emre Mor, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 24 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayı giydikten sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

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