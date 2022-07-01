Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 1 Temmuz 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

1 TEMMUZ 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

YENİ ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30 ARTIŞLA 5 BİN 500 TL OLDU

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların merakla beklediği asgari ücret ara zam oranını açıkladı. Asgari ücret yüzde 30 artışla 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Zammın temmuz ayından itibaren geçerli olacağını ifade eden Erdoğan, "İşçi başına devletimiz işverene 100 lira destek verecektir. Bu bir ara artıştır. Asıl tespit yıl başında yeniden gerçekleştirilecek" dedi.

Yılbaşında yapılan yüzde 50'lik asgari ücret zammı hayat pahalılığı sebebiyle eriyip gitti. Vatandaşların geçim sıkıntısı yaşaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete temmuz ayında zam yapılması için talimat verdi. Gece yarısı Resmi Gazete'de yayımlanan kararla yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

İŞTE YÜZDE 30 ZAMLANAN YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, net ücretin 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını müjdeledi. Brüt asgari ücret ise 6 bin 471 lira olarak açıklandı. Brüt rakamın üstüne 1.003 liralık SGK primi ve 129 liralık işsizlik sigortası primi de eklenince yeni asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 lira olacak.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı belli oldu. Dolmabahçe Ofisi'nde kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin yüzde 30 zamla net 5 bin 500 TL'ye çıkarıldığını söyledi.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücretin işverene maliyeti de merak edilenler arasında. Asgari ücret net olarak 5 bin 500 TL ancak brüt olarak 6 bin 471 lira. Yani işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası primi hariç 6 bin 471 lira ödemek zorunda. İşverenin ödemek zorunda olduğu SGK Primi 1.003 lira, işsizlik sigortası primi ise 129 lira. Tüm bunların toplamıyla asgari ücretin işverene maliyeti 7 bin 603 liraya çıkıyor.

İşte asgari ücret hesabı:

CEDİ OSMAN VE EBRU ŞAHİN, BUGÜN MAKEDONYA'DA EVLENİYOR

Geçtiğimiz aylarda aile arasında yapılan törenle nişanlanan Cedi Osman ile Ebru Şahin çifti bugün nikah masasına oturuyor. Nikah için Makedonya'ya giden çift, 7 Temmuz'da da Çeşme'de düğün yapacak.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen Basketbolcu Cedi Osman ve genç oyuncu Ebru Şahin, uzun süredir aşk yaşıyor. Geçtiğimiz sene eylül ayında Kapadokya'da evlilik teklifi alan Şahin, mayıs ayında da aile arasında bir nişan töreni yaptı.

SALAH, LİVERPOOL'DA KALDI!

Liverpool, yıldız futbolcu Muhammed Salah'ın sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı. Mısırlı golcü yaptığı açıklamada, "Harika hissediyorum, Liverpool ile kupa kazanmak için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Liverpool ile Muhammed Salah arasında gerçekleştirilen görüşmeler mutlu son ile bitti. Mısırlı yıldız futbolcu, İngiliz ekibiyle olan kontratını 2025 yılına kadar uzattı.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.