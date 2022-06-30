Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 30 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUYOR! KOMİSYON TOPLANDI, YENİ RAKAMI YARIN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zammın belirlenmesi için çalışmalarına bugün saat 15.30'da başlayan basına kapalı toplantı ile devam ediyor. Komisyonun çalışmalarını tamamlamasının ardından yeni rakamın yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere toplumun genelini ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç devam ediyor. Dün ilk toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ara zam miktarını belirlemek için bugün saat 15.30'da yeniden bir araya geldi.

BİDEN: TÜRKİYE'YE F-16 SATMAMIZ GEREKİYOR, KONGRE'DEN ONAY ÇIKACAĞINA İNANIYORUM

Son dakika! Madrid'deki NATO zirvesinde konuşan ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Biden, "Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil. F-16 jetlerinin modernizasyonu konusunu da çözmemiz gerekiyor. Ben pozisyonumu değiştirmedim. Kongre'nin onayı gerekiyor bunu da alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

İspanya'nın başkenti Madrid'de gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 1 saat 10 dakika süren bir görüşme gerçekleşti. Dünyanın kilitlendiği bu zirveden çıkan en önemli kazanımlardan biri hiç kuşku yok ki ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı oldu.

ÖZEL HASTANEDE ÖDEDİĞİ ÜCRETE İSYAN EDEN ERBİL'E DOKTOR KARDEŞİNDEN SERT TEPKİ

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in "Özel hastanede 2 dakikalık muayene için 1300 TL ödedim. Resmen hırsızlık" isyanına doktor kardeşi Yeşim Erbil'den tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erbil, "İsyan edilecek bir durum yok, 2 dakikada tanı konuluyorsa 30 senelik birikimdendir" dedi.

Salı günü Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Mehmet Ali Erbil, hastaneye giderek acılı aileye taziyede bulundu. Gittiği özel hastanede sırtındaki yağ bezesini gösteren Erbil, 1300 TL'lik faturayı görünce tepki gösterdi. Erbil'in bu çıkışına doktor kardeşinden yanıt gecikmedi.

ARDA TURAN'A 2. LİG'DEN TRANSFER TEKLİFİ! KULÜP BAŞKANI AÇIKLADI

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ancak futbolu bırakıp bırakmayacağı üzerine tam kararını açıklamamış olan Arda Turan'a 2.Lig'den talip çıktı. Bu sezon yükseldiği Spor Toto 2. Lig'deki ilk sezonunda şampiyon olmak isteyen İskenderunspor'dan Arda Turan'a teklif geldi.

Türk futbolunun en kariyerli futbolcularından biri olan Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Katıldığı televizyon programında futbolu bırakıp bırakmayacağı konusunda daha karar vermediğini ancak Süper Lig'de Galatasaray'dan başka takımın formasını giymeyeceğini açıklayan yıldız futbolcuya 2.Lig'den davet geldi.

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