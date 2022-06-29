Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 29 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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NATO ZİRVESİ SONUÇ BİLDİRİSİ YAYIMLANDI: İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA RESMİ DAVET, TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Son dakika! İspanya'nın başkenti Madrid'de organize edilen 32. NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi paylaşıldı. Bildiride, "Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve Katılım Protokollerini imzalamaya karar verdik" ifadesi yer aldı. Zirve sonrası kameralar karşına geçen ve basın toplantısı düzenleyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise mutabakat ile kararın önünü açan Türkiye'ye teşekkür etti.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirisi paylaşıldı. Bildiride, "5. Madde de dahil olmak üzere Washington Antlaşması'na bağlılığımız katıdır. Güvenliğin kökten değiştiği bu ortamda, Madrid Zirvesi, ittifakımızı güçlendirmede ve uyumunu hızlandırmada bir dönüm noktasıdır" denildi.

AYKUT ERDOĞDU VE EŞİ TUBA TORUN, CHP'DEN İSTİFA ETTİ

Son dakika! Eski eşi Özge Erdoğdu tarafından yayınlanan telefon görüşmesi ve ses kayıtları nedeniyle eleştiri oklarının hedefine yerleşen İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ile Disiplin Kurulu üyesi eşi Tuba Torun CHP'den istifa etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu hakkında istifa imasında bulunarak "Parti ve kendisi için en doğru kararı vereceğine inanıyoruz" açıklamasında bulunmuştu.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun boşandığı eski eşi Özge Erdoğdu'ya ait olduğu öne sürülen bir hesap tarafından servis edilen görüntüler sosyal medyayı karıştırdı.

KISMETSE OLUR PROGRAMI İLE TANINAN DİLAN ÖZ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Avcılar'da 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz evinde, ağzı köpük dolu şekilde ölü bulundu. Öz'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Genç kadın, bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasında da boy göstermişti.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi'nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz'den iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı.

GALATASARAY İHYA OLUYOR! KUVEYT MARKASI ASLAN'IN KASASINI DOLDURACAK

Galatasaray'da başkan seçilen Dursun Özbek, ikinci başkanlık döneminde Galatasaray'ı ileriye taşıyacak anlaşmalar yapmaya hazırlanıyor. Hem transfer konusunda hem de yatırımlar konusunda taraftarın güvenini kazanan Özbek, Kuveyt markasıyla büyük bir sponsorluk anlaşmasının eşiğinde.

Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray, büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin hareketli geçiren sarı kırmızılılar bir yandan da sponsorluk anlaşmaları için görüşmelerini sürdürüyor.

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