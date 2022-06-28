Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 28 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

28 HAZİRAN 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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BAKAN KOCA'DAN "MASKELER GERİ Mİ GELİR?" SORUSUNA YANIT

Son dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası maske zorunluluğunun geri gelip gelmeyeceğine ilişkin konuştu. Kötü günlerin geride kaldığını belirten Bakan Koca, "Grip öneminde olan hastalık, toplumsal anlamda endişe sebebi olmaktan çıktı. Vaka sayılarında son iki haftada üç kattan fazla artış olsa da bunun tam tersine hastane yükündeki azalış yine sürmektedir. Herkes müsterih olsun" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı bugün haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan verilere göre 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıkarken, 19 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 653 oldu.

BAKAN NEBATİ GÖREVDEN ALINACAĞI YÖNÜNDEKİ İDDİALARI KENDİNE HAS ÜSLUBUYLA YANITLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son dönemde kendisinin de dahil edildiği kabine revizyonu ve ekonomi yönetiminde fikir ayrılıkları yaşandığı iddialarıyla ilgili konuştu. Konuyla ilgili yöneltilen soruya esprili bir dille yanıt veren Bakan Nebati, "Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm hepsi boş dedikodu" ifadesini kullandı. Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında ekonomide eşgüdüm içinde adımlar attıklarını söyledi.

Türkiye'nin son dönemdeki en büyük problemlerinden birinin hayat pahalılığı olduğu tüm kesimler tarafından artık kabul edilirken, çözüm üretmek adına neredeyse her gün yeni kararlar alınmaya devam ediyor.

HAYATINI KAYBEDEN USTA SANATÇI CÜNEYT ARKIN'IN CENAZE PROGRAMI NETLEŞTİ

Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Cüneyt Arkın, dün gece kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğan Arkın, 30 Haziran'da Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak törenin ardından Zincirlikuyu mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacak.

Gurbet Kuşları, Dünyayı Kurtaran Adam, Köroğlu, Battal Gazi Destanı ve Kara Murat gibi sayısız projeye imza atan Türk sinemasının efsane sanatçılarından Cüneyt Arkın, dün gece kalp durmasıyla nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan usta sanatçının cenaze programı belli oldu.

GALATASARAY'DA YAPRAK DÖKÜMÜ! EFSANE İSİM İLE YOLLAR RESMEN AYRILDI

Galatasaray'ın eski oyuncusu ve yardımcı antrenörü Albert Riera, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

2011-2014 arasında futbolcu olarak yer aldığı Galatasaray'da Ocak ayında yardımcı antrenörlük görevine getirilen Albert Riera sarı-kırmızılı kulübe veda etti.

"TARİHİNİZİN KÜÇÜK BİR PARÇASI OLDUĞUM İÇİN GURUR DUYUYORUM"

Sözleşmesi feshedilen teknik direktör Domenech Torrent'in ekibinde yer alan İspanyol futbol adamı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2011 yılında bu harika kulübe futbolcu olarak geldim ve 11 yıl sonra antrenör olarak ayrılıyorum. Şimdi sizden öğrendiklerimi başka bir yerde denemenin zamanı geldi, kendimi deneyimli ve hazır hissediyorum ve eminim, bir gün tekrar buluşacağız. Tarihinizin küçük bir parçası olduğum için gurur duyuyor ve her zaman sizin en için en iyisini diliyorum. Üzülmüyorum çünkü bunun bir veda olmadığını biliyorum. Görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.

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