Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 27 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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YILDA 4 MİLYON HANEYE CAN SUYU OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan 15 milyar liralık "Türkiye Aile Destek Programı" başvuruları bugün başladı. E-Devlet üzerinden yapılacak başvurular sonucunda yılda yaklaşık 4 milyon hanenin bu destek programından yararlanacağını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var. Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek vereceğiz. Yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV'de sosyal yardımlardan, yaşlı ve engellilere evde bakım desteğine birçok soruya cevap verdi. Bunlardan biri de 'Aile Desteği Programı'ydı.

HATAY'A GİRİŞİ ENGELLENEN ÖZDAĞ, TÜM PARTİLERE YASAĞA TEPKİ GÖSTERME ÇAĞRISI YAPTI!

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın dün yaptığı "Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" çıkışıyla başlayan tartışma iyiden iyiye alevlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine engel olunacağını ifade etmesi sonrasında Hatay'a giden Özdağ, il sınırında jandarma tarafından engellendi. Bir benzinlikte bekletilen Özdağ, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla uygulanan yasağa tepki gösterip, tüm siyasi partileri tepki göstermeye davet ederken çağrısına ilk yanıt Muharrem İnce'den geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Suriye sınırına gidip ilk mayını döşeyeceğiz" çıkışıyla başlayan tartışma alevleniyor.

KAYINVALİDESİNİN İZİNDEN GİDİYOR! KRALİYET GELİNİ MİĞFERİ GİYİP TANKA BİNDİ

İngiltere'de Silahlı Kuvvetler Günü nedeniyle tankın üzerinde kafasında miğferle poz veren Kate Middleton kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gittiğini bir kez daha gösterdi.

Kraliyet gelini KateMiddleton, geçen Kasım ayında ziyaret ettiği Pirbright askeri eğitim akademisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

FATİH TERİM'İN PRENSİNİ ACUN ILICALI KAPTI!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, bir dönem Galatasaray forması giyen Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ilıcalı, "Seri muhtemelen Hull City forması giyecek. İstanbul'da onunla birlikteydim ve futboluna hayran olduktan sonra karakterine de hayran oldum. Orkestramızın şefi olacak ve bize büyük faydası dokunacak." ifadelerini kullandı. Seri, Galatasaray forması giydiği 2019-2020 sezonunda Fatih Terim'in vazgeçilmez futbolcularından biri olmuştu.

Yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Hull City transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Ozan Tufan'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Jean Michael Seri'yi de kadrosuna kattı.

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