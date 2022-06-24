Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 24 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

24 HAZİRAN 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ORMAN YANGINLARINA İLİŞKİN UYGULANAN CEZAYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Marmaris'te çıkan yangın bölgesinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a alevlerin başlamasına neden olan şahsa verilecek ceza soruldu. Yanıtında idam tartışmalarına da değinen Erdoğan, "Caydırıcı bir ceza. Ucu nereye dayanıyor, idama mı? İdam olmalı. Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynunu vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Adam affedersin içmiş şaribüleyli vennehar, bilmem neye kızdım, onun için burayı yaktım! Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı." dedi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde günlerdir devam eden yangını çıkartan S.A., yanında 2 benzin bidonuyla yakalanıp gözaltına alınmış ve sorgusunda ormanı yaktığını itiraf etmişti. Tutuklanan şahıs, savunmasında "Ailem bana arsa verecekti. Arsayı vermekten vazgeçti. Bu konuda kendileriyle tartıştım. Alkolün etkisiyle 2 bidona benzin koyarak ormana gittim. Etrafa benzin dökerek yangın çıkardım. Alevlerin içerisine girip kendimi yakarak öldürmek istedim. Buna cesaret edemedim. Yangın bir anda büyüdü. Daha sonra oradan şişeleri alarak ayrıldım ve ağaçların içine saklandım" ifadelerini kullandı.

USTAOSMANOĞLU'NUN OĞLU BABASININ CENAZESİNDE DUYURDU

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün 93 yaşında vefat ederken, bugün Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazında konuşan Mahmut Ustaosmanoğlu'nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, babasının vasiyetine uygun olarak İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin Hasan Kılıç Hocaefendi olacağını duyurdu.

İsmailağa Cemaati Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, Fatih Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu, cenaze namazında İsmailağa Cemaati'nin yeni liderinin kim olacağını şu sözlerle duyurdu; "Şu tabiri kullanarak bize bu görevi, vasiyeti anlatmamızı söylemişti: Benden sonra tabirini kullanarak, "Son nefesimi kullanana kadar ben cemaatimin başındayım. Yerime Hasan Efendi'yi cemaatimizin başına bırakıyorum" Allah hepinizden razı olsun."

DAHA ÖNCE EVLİ BİRİYLE AŞK YAŞAYAN TUBA ÜNSAL, "YUVA YIKAN KADIN OLDUN MU?" SORUSU KARŞISINDA AĞLADI

Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşadığı için günlerce konuşulan oyuncu Tuba Ünsal, konuk olduğu programda "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca duygularına hakim olamadı. Gözyaşları içinde konuşan oyuncu, "Kimsenin yuvasını ve evliliğini yıkmadım" dedi.

Başarılı oyuncu Tuba Ünsal, Cansu Canan Özgen'in BluTV'de yayınlanan 40 programına konuk oldu. Sorulara tüm samimiyetiyle cevap veren Ünsal, evli Caner Karaloğlu ile aşk yaşamasıyla ilgili sorulan bir soruya da ağlayarak cevap verdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NDAN KENDİSİNE SATAŞAN IBRAHİMOVİC'E TARİHİ AYAR

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın şampiyonluk kutlamalarında kendisine sataşan Zlatan Ibrahimovic'e cevap verdi. Milli futbolcu, İsveçli yıldıza sert göndermelerde bulunurken, "Adam 40 yaşında, ben 40 yaşında olsam bunu yapmam. 18 yaşında değilsin ki. İlgi çekmeyi seviyor, şu an bunlarla yaşıyor zaten. Ben ona saygı duydum, o da bana karşı öyleydi. Kitabında da beni yazmış. Yazması gerekiyordu, yoksa kitabı boş olurdu." dedi.

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Milan'da kutlamalara Zlatan Ibrahimovic'in Hakan Çalhanoğlu'na söylrdiği sözler damga vurmuştu. İsveçli yıldız, sezon başında Milan'dan ayrılarak Inter'e giden milli futbolcumuz için, " Hakan Çalhanoğlu'na mesaj gönderelim. Duymuyorum! Haydi Hakan Çalhanoğlu için mesaj gönderelim…" demişti. Hakan, Ibrahimovic'in bu sözlerine cevap verdi.

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