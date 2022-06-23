Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 23 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

23 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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MERKEZ BANKASI, SON 5 AYDA OLDUĞU GİBİ HAZİRAN AYINDA DA FAİZİ YÜZDE 14'TE SABİT BIRAKTI

Son dakika: 2022'nin altınca faiz kararını açıklayan Merkez Bankası, piyasa beklentisi doğrultusunda faizi yüzde 14'te sabit tuttu. Böylece Merkez Bankası son 5 ayda olduğu gibi faizi sabit bırakmış oldu.

2021 yılının Eylül ayında seri faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası, 5 ayda 500 baz puan indirim yaparak faizi yüzde 14'e çekmişti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) beklendiği gibi politika faizini haziran ayında da yüzde 14 seviyesinde sabit tuttu. Böylece son 6 toplantıda faize dokunulmadı.

AK PARTİ'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN "ERDOĞAN MAAŞINA YÜZDE 40 ZAM İSTEDİ" SÖZLERİNE YANIT

AK Partili Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına yüzde 40 zam istedi" sözlerine yanıt verdi. Eski vekillerin emekli maaşlarının cumhurbaşkanı maaşına endeksli olduğunu belirten Ünal, "Cumhurbaşkanımız talebi olmadığı halde 3 bin milletvekili ve ailelerinde ortaya çıkacak mağduriyet nedeniyle artışa onay verdi. Kılıçdaroğlu açıklasın; kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Bu son derece art niyetli bir açıklama. Bu durumu kendisi de biliyor, konuşmuştuk" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasının bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan maaşına zam istemiş, güya ücretli rolü oynuyor" notu ile paylaştığı videoda dikkat çeken ifadeler kullandı.

KANSER TEDAVİSİ GÖREN BİLLUR KALKAVAN GÜZEL HABERİ VERDİ

Bir süredir kanserle mücadele eden Billur Kalkavan, sosyal medya hesabından tetkiklerin iyi çıktığını ve lezyonların yok olmaya başladığının müjdesini verdi. Tedavisine evinde devam edileceğini söyleyen oyuncu, ilaçlarının dozunun hafifletildiğini de söyledi.

Hamdi Alkan'ın geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevilen oyuncu Billur Kalkavan'ın kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Hastalığının ortaya çıkışıyla süreci sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaşan Kalkavan, son durumu hakkında müjdeli bir haber verdi.

1 GÜNDE TAKIM DEĞİŞTİRDİ! ÜMİT KARAN'IN YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

TFF 2. Lig'de bir gün önce Uşakspor'dan ayrılan Ümit Karan, aynı ligde mücadele eden Anagold 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Kırmızı siyahlı kulübün tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Gökhan Keleş, anlaşmanın iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

Eski Galatasaraylı futbolcu Ümit Karan, TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da yürüttüğü teknik direktörlük görevinden ayrıldı. Tecrübeli hoca, 1 gün sonra aynı ligde mücadele eden Anagold 24Erzincanspor ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı.

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