Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 22 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

22 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MARMARİS'TEKİ YANGIN BÖLGESİNİ HAVADAN İNCELEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Marmaris'te dün akşamdan beri devam eden orman yangınını incelemek için bölgeye geldi. Erdoğan havadan incelemelerde bulunurken, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını, kısa sürede 200 hektarlık alana yayıldı. Havadan ve karadan müdahaleler sonucunda yangın 15 saat sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

MARMARİS'TEKİ ORMAN YANGINIYLA İLGİLİ MUĞLA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşamdan beri devam eden orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangının neden çıktığı hakkında henüz net bir bilgi verilmezken, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Gece boyunca devam eden yangın, bugün 15 saat sonunda büyük ölçüde kontrol altına alındı.

DAVİD BECKHAM'DAN OĞULLARINA MİRAS ŞARTI! KADINA ŞİDDET UYGULAMAMALARI İÇİN BELGE İMZALATTI

Dünyaca ünlü yıldız David Beckham, oğullarına hayatlarına girecek hiçbir kadına psikolojik ve fiziksel şiddette bulunmayacaklarına dair belge imzalattı. Çocuklar anlaşmaya sadık kalmazlarsa babalarının servetinden yararlanamayacak.

Geçtiğimiz haftalar oğulları Brooklyn Beckham'ı evlendiren ve düğünün detayları günlerce konuşulan eski futbolcu David Beckham ve eşi Victoria Beckham, örnek bir davranışla gündeme geldi. David Beckham, dünyada artış gösteren kadına şiddete karşı oğullarına bir belge imzalattı.

TÜM ÜLKE ŞAŞKIN! HOLLANDA'DA BURAK YILMAZ EFSANESİ GERÇEK OLDU

Yıldız futbolcumuz Burak Yılmaz Hollanda Ligi takımlarından Fortuna Sittard ile anlaşma sağladı. Bu anlaşma Hollanda da büyük yankı uyandırdı. Hollanda medyasının tek gündemi milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.

Fransa ekibi Lille ile yollarını ayıran Burak Yılmaz'ın, Hollanda 1. Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard ile anlaşması, ülkede büyük yankı uyandırdı. Hollanda medyası, Burak Yılmaz'ın ligin alt sıralarında yer alan Fortuna Sittard'a gelişini, "yılın transfer şovu" olarak yorumladı.

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