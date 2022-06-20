Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 20 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

20 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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TEMMUZDA ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? İŞTE MASADAKİ FORMÜL VE DİLLENDİRİLEN RAKAM

Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düşmesi asgari ücrete temmuz ayında ikinci bir zam yapılmasını gündeme getirdi. Asgari ücret zammında yüzde 10-20 oranları ön plana çıkarken, 750 liraya yakın olan SGK priminin devlet tarafından karşılanarak bu tutarın asgari ücrete dahil edilerek 5 bin liraya çıkarılması da seçenekler arasında bulunuyor.

Art arda gelen zamlar, enflasyonun artması ile birlikte gelen hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünün düşmesine neden oldu. Bu durum da temmuz ayında asgari ücrete ek bir zam yapılmasını gündeme getirdi. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan da, vatandaşın artan enflasyona karşı ezdirilmeyeceğini belirtti. Bu sözler, asgari ücrete ek zam sinyali olarak yorumlandı.

MUHARREM İNCE'Yİ SARSAN KARAR! PARTİSİNİN İKİ NUMARASI İSTİFA ETTİ

Memleket Partisi Genel Başkanvekili ve Parti Sözcüsü Gaye Usluer, partisinden istifa etti. İstifa kararına muhalefeti yıprattığını gerekçe gösteren Usluer, "Ülkemiz için köprüden önce son çıkış gibi görünen, alternatifi ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece, isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'nin Genel Başkanlığını yürüttüğü Memleket Partisi'nin Parti Sözcüsü ve Genel Başkanvekili olan Gaye Usluer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İBRAHİM TATLISES MAL VARLIĞINI KİME BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Büyük oğlu Ahmet Tatlıses ve eski eşi Adalet Sara ile sorunlar yaşayan İbrahim Tatlıses, bağlandığı canlı yayında zehir zemberek sözler sarf etti. Tatlıses, konuşmasının devamında evine büyü yapıldığını ve sebepten dolayı Gülçin Karakaya ile ayrıldıklarını söyledi. Malvarlığından bahseden şarkıcı, "Barışırsak mallarımı Gülçin'in üzerine ya da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım" dedi.

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses, eski eşi Adalet Sara ve büyük oğlu Ahmet Tatlıses ile birbirine girdi. Oğlu ve eski eşinin Babalar Günü paylaşımı sonrası öfkeden deliye dönen İbrahim Tatlıses, Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Magazin programına telefonla bağlanarak öfke kustu.

FRANSA'DAN KİM MİN-JAE'YE SÜRPRİZ TALİP!

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Kim Min-Jae'ye Ligue 1 ekiplerinden Rennes talip oldu. Fransız takımının teknik direktörü Bruno Genesio'nun Güney Koreli futbolcuyla Çin'de birlikte görev yaptığı belirtilirken, sarı-lacivertlilerin 20 milyon euronun altına Kim Min-Jae'yi satmak istemediği biliniyor.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe formasıyla geçen sezona damga vuran Kim Min-Jae'ye talip oldu.

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