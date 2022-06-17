Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 17 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

17 HAZİRAN 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİÇOTAKİS'E TARİHİ REST: BUNDAN SONRA BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Yunanistan'la yaşanan sorunlar hakkındaki soruları cevaplayan Cumhurbaşkanı, Yüksek Düzeyli Strateji Toplantısı'nın yapılmayacağını ifade ederek "Bundan herhalde daha net, daha açık bir rest olmaz. Böylece Yunanistan artık bundan sonra başının çaresine baksın." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Burhan Felek Spor Kompleksi'nde öğrencilerin karne heyecanına ortak olmasının ardından cuma namazına geçti. Erdoğan, cuma namazı çıkışında artık geleneksel hale gelen açıklamasını da gerçekleştirerek, Yunanistan'la yaşanan sorunlara ilişkin tarihi ifadeler kullandı.

MHP'NİN DÜN KAPATTIĞI DİYARBAKIR TEŞKİLATI'NA "USULSÜZLÜK" VE "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA" OPERASYONU DÜZENLENDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın dün yaptığı açıklamada, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" dedi. Bugün polis tarafından Diyarbakır İl Teşkilatı'na "usulsüzlük" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu düzenlenmesi MHP'nin hamlesinin nedenini ortaya çıkardı. Diğer yandan Bahçeli'nin olayı duyar duymaz "kapatın" dediği öğrenildi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, dün; sosyal medya hesabından, "MHP Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır" açıklamasını yapmıştı.

BU SÖZLER ÇOK KONUŞULUR! HAKAN URAL, ESKİ PATRONUNU YERDEN YERE VURDU

Son zamanlarda açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve dün tepkilere isyan eden Hakan Ural, 25 yıldır televizyon sektöründe olan eski muhabir Acun Ilıcalı'nın düzgün konuşamadığını söyledi. Canlı yayında adeta diksiyon dersi veren Ural, "Acun'dan 'gerçekten' kelimesini alın, konuşamaz" dedi.

Kanal D ekranlarında Nur Tuğba Namlı ile Neler Oluyor Hayatta programının sunuculuğunu yapan Hakan Ural, canlı yayında çarpıcı açıklamalar yaptı. Bazı kişilerin konuşamadığını söyleyen Ilıcalı, Acun Ilıcalı'yı da hedef aldı.

FENERBAHÇE BOKE, ALEKSANDAR DJORDJEVİC İLE YOLLARINI AYIRDI

Son dakika: Fenerbahçe Beko, Aleksandar Djordjevic ile yollarını ayırdı. Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'i takımın başına getirmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Beko'da beklenen ayrılık gerçekleşti ve Aleksandar Djordjevic ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe Beko'nun CSKA Moskova'dan ayrılan Dimitris Itoudis'i takımın başına getirmesi bekleniyor. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın 2021-22 sezonunda başantrenörlüğünü yapan Aleksandar Djordjevic ile yollarımız ayrılmıştır. Değerli antrenörümüz, takımımızda görev yaptığı süreçte kazanma hırsı ve özverisiyle ekibimize liderlik etmiş; takımımızın ING Basketbol Süper Ligi 2021-22 sezonu şampiyonluğunda önemli pay sahibi olmuştur. Aleksandar Djordjevic'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde kendisine başarılar diliyoruz."

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