Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 16 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 16 Haziran 2022 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığına ve ekonomik gelişmelere değindi. Erdoğan, vatandaşın zorlandığının farkında olduklarını belirterek "Ama geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HAYAT PAHALILIĞINA DEĞİNDİ
Erdoğan konuşmasının bir bölümünde son aylarda kendisini iyice hissettiren hayat pahalılığına ve ekonomik gelişmelere değindi. Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düştüğünün farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki dünya nasıl bir girdaptan geçiyor. Şu anda AK Parti iktidarı olarak biz ülkenin, milletin, bilhassa da evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değildir. İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz." ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıya katıldı ve protokoldekilerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle selamlaşmak için ayağa kalkan Bülent Arınç'ın elini sıkmaması ise dikkat çekti.
'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı toplantıya katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, iktidarı ve iktidara yakın gazetecileri eleştirdi. Toplantıya katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.
KILIÇDAROĞLU, ARINÇ'IN ELİNİ SIKMADI
Kılıçdaroğlu, salona girdiği esnada protokoldekilerin tek tek ellerini sıkarak selamlaştı. Kılıçdaroğlu'nun ayakta kendisini bekleyen Bülent Arınç'ın elini sıkmadan geçerek yerine oturması dikkat çekti.
'Barbie' filminde oyuncak bebek Ken'i canlandıran Ryan Gosling'in filmden ilk karesi yayımlandı. Oyuncu, yeni saç rengi ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Hayranları ise oyuncunun bu halini hiç beğenmedi.
Kanada asıllı İngiliz oyuncusu Ryan Gosling, yakında yayınlanacak olan Barbie filmindeki imajıyla hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Hayranları Twitter üzerinden Ryan'ın filmde oynadığı Ken karakterini canlandırmak için büründüğü yeni imajını korkunç olarak nitelendirdi.
Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti. Tecrübeli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."
Trabzonspor ile özdeşleşen tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine veda ettiğini açıkladı. Nwakaeme, ayrıldığını Instagram'da paylaştığı bir hikaye ile açıkladı:
"Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."
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