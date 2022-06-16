Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 16 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

16 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HAYAT PAHALILIĞI YORUMU

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayat pahalılığına ve ekonomik gelişmelere değindi. Erdoğan, vatandaşın zorlandığının farkında olduklarını belirterek "Ama geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HAYAT PAHALILIĞINA DEĞİNDİ

Erdoğan konuşmasının bir bölümünde son aylarda kendisini iyice hissettiren hayat pahalılığına ve ekonomik gelişmelere değindi. Artan enflasyonla birlikte vatandaşın alım gücünün düştüğünün farkında olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün insanlarımızın geçim sıkıntısı olabilir. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor ki dünya nasıl bir girdaptan geçiyor. Şu anda AK Parti iktidarı olarak biz ülkenin, milletin, bilhassa da evlatlarımızın geleceğini tehlikeye atmaya yetecek gerekçeler değildir. İnsanlarımızı geçim sıkıntısından kurtaracak olan da enflasyonu düşürecek olan da biziz." ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA DAMGA VURAN AN! KEMAL KILIÇDAROĞLU, BÜLENT ARINÇ'I BÖYLE ES GEÇTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Demokrasi Vakfı'nın düzenlediği toplantıya katıldı ve protokoldekilerle tek tek tokalaştı. Kılıçdaroğlu'nun kendisiyle selamlaşmak için ayağa kalkan Bülent Arınç'ın elini sıkmaması ise dikkat çekti.

'Türk Demokrasi Vakfı; Yeniden' başlıklı toplantıya katılan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, iktidarı ve iktidara yakın gazetecileri eleştirdi. Toplantıya katılanlar arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da vardı.

KILIÇDAROĞLU, ARINÇ'IN ELİNİ SIKMADI

Kılıçdaroğlu, salona girdiği esnada protokoldekilerin tek tek ellerini sıkarak selamlaştı. Kılıçdaroğlu'nun ayakta kendisini bekleyen Bülent Arınç'ın elini sıkmadan geçerek yerine oturması dikkat çekti.

BARBİE FİLMİNDE KEN BEBEĞİ CANLANDIRAN YAKIŞIKLI OYUNCU RYAN GOSLİNG, İMAJ DEĞİŞTİRDİ

'Barbie' filminde oyuncak bebek Ken'i canlandıran Ryan Gosling'in filmden ilk karesi yayımlandı. Oyuncu, yeni saç rengi ve farklı tarzıyla dikkat çekti. Hayranları ise oyuncunun bu halini hiç beğenmedi.

Kanada asıllı İngiliz oyuncusu Ryan Gosling, yakında yayınlanacak olan Barbie filmindeki imajıyla hayranlarını şaşkınlığa uğrattı. Hayranları Twitter üzerinden Ryan'ın filmde oynadığı Ken karakterini canlandırmak için büründüğü yeni imajını korkunç olarak nitelendirdi.

ŞAMPİYON TRABZONSPOR'DA BİR DÖNEM SONA ERDİ! YILDIZ FUTBOLCU TAKIMA VEDA ETTİ

Anthony Nwakaeme, Trabzonspor'a veda etti. Tecrübeli yıldız sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."

Trabzonspor ile özdeşleşen tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine veda ettiğini açıkladı. Nwakaeme, ayrıldığını Instagram'da paylaştığı bir hikaye ile açıkladı:

"Sevgili Trabzonspor taraftarları; beni, sizinle karşı karşıya getiriyorlar. Böylece ayrılan benmişim gibi görünecek. Birlikte tarih yazdık ve yaşadığımız her şeyi sonsuza dek hatırlayacağım."

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