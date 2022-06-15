Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 15 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

15 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "SONU FELAKET OLUR" RESTİ MİÇOTAKİS'E GERİ ADIM ATTIRDI!

ABD Kongresi'nde Türkiye'ye F-16 satışına engel olmak için lobi yürüten ve Ege'deki adaları silahlandırarak Ankara ile Atina arasındaki tansiyonu yükselten Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten geri adım geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Şaka yapmıyorum, sonu felaket olur" resti sonrası yeni bir açıklamada bulunan Miçotakis, gerilim yükselse bile Türkiye ile ilişkilerin 'çok kötü' olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek istediğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Yunanistan devlet televizyonu ERT'ye verdiği röportajda, Türkiye ile ilişkiler ve diğer dış politika konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN ÜYELİĞİ İÇİN YEŞİL IŞIK YAKAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, STOLTENBERG'E 2 ŞART SUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için Stoltenberg'e 2 şart sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkeden Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımlar görmeden ve yazılı taahhüt verilmeden süreçte ilerleme sağlanamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü. Görüşmede, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN MEŞRU ENDİŞELERİ GİDERİLMELİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik talebi hakkında Türkiye'nin meşru endişelerini giderecek adımların atılması gerektiğini yineledi.

TUĞBA EKİNCİ, 3 YIL SONRA KONSER VEREN TARKAN'A ELEŞTİRİ: ŞARKI SÖYLEMEKTEN BIKMIŞ

Tuğba Ekinci, 3 yıl aradan sonra dün akşam konser veren Tarkan'ın sahne performansını sert bir dille eleştirdi. Tarkan'ın performansını beğenmeyen Ekinci, "Bunun neyine çığlık atıyorlar. Şarkı söylemekten bıkmış siz de sizi seviyor zannediyorsunuz" dedi.

Koronavirüs salgınından korunmak için yurt dışına taşınarak ailesiyle gözlerden uzak bir hayat sürdüren Megastar lakaplı Tarkan, 3 yıl aradan sonra dün akşam sahneye çıktı. Tarkan'ın sahne performansını gören şarkıcı Tuğba Ekinci ise çok konuşulacak bir yorum yaptı.

BİR DÖNEME DAMGA VURAN FUTBOLCU ARABASINDA ÖLÜ BULUNDU!

Futboldaki ırkçılığa karşı bir sembol haline gelen 39 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Akeem Omolade Oluwuashegun beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetti. Akeem arabasında ölü bulundu.

Bir süredir bacak ağrıları nedeniyle tedavi olan Nijeryalı eski futbolcu Akeem Omolade Oluwuashegun hastaneye giderken arabasının içinde hayatını kaybetti. Haber Global'de yer alan habere göre; İtalya'nın Palermo kentinde bulunan Akeem, ağrılarının artması sebebiyle gitmek istediği hastaneye varamadan hayata gözlerini yumdu. Dıştan herhangi bir yarası olmayan oyuncunun acı çekerek öldüğü açıklandı.

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