Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 14 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

14 HAZİRAN 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN THY'NİN ADININ DEĞİŞTİĞİNİ DUYURDU

Türk Hava Yolları ile ilgili alınan kararı duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var. Bundan sonra uçaklarımızın gövdesine de 'Turkish Airlines' değil, 'Türkiye Hava Yolları' yazacağız." dedi. Alınan karara İYİ Parti lideri Meral Akşener'den jet hızıyla tepki geldi. Akşener, "Biz geldiğimizde onu da düzeltip Türk Hava Yolları yazarız. Ne de olsa az kaldı." diyerek Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türksat Genel Müdürlüğü'nün Gölbaşı yerleşkesinde TÜRKSAT 5B Uydusu Hizmete Alma Töreni'nde konuştu. Türkiye'nin uluslararası alanda 'Turkey' olarak kullanılan ismini 'Türkiye'ye çevirerek bu doğrultuda sembolik öneme haiz bir adım attıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yolları (THY) ile ilgili alınan yeni kararı duyurdu.

KAFTANCIOĞLU'NUN SİYASİ PARTİ ÜYELİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ SONRASI CHP'DEN REST!

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliğinin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürülmesiyle ilgili CHP'den ilk açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Canan Kaftancıoğlu, partimize gönül bağı ile bağlı üyesi, bir mücadele neferi ve seçilmiş İl başkanımızdır, fiilen il başkanlığı görevini sürdürecektir" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü ve bu karar CHP Genel Merkezi'ne de iletildi. Bunun üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Parti Örgütü Ve Örgüt Yönetiminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, konuyla ilgili yazılı bir yaptı.

YAVUZ BİNGÖL'ÜN HALK OZANI ANNESİ ŞAHSENEM BACI VEFAT ETTİ

Yavuz Bingöl'ün bir süredir solunum yetmezliğiyle mücadele ettiği için hastanede tedavi gören Türk halk ozanı annesi Şahsenem Bacı, hayatını kaybetti. Bacı, yarın son yolculuğuna uğurlanacak.

Türk müziğinin başarılı sanatçılarından Yavuz Bingöl'ün binden fazla şiiri ve 150 türküsüyle 70'li yıllara damgasını vuran annesi Şahsenem Bacı, geçtiğimiz aylarda solunum yetmezliği nedeniyle Taksim'deki bir hastaneye kaldırıldı. Bir süredir tedavi gören Türk halk ozanı Şahsenem Bacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İTALYA AYAĞA KALKTI! KARAGÜMRÜK'ÜN PİRLO'YU DUYURMA ŞEKLİNE IRKÇILIK DİYEN BİLE VAR

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün teknik direktörlüğe getirdiği Andrea Pirlo'yu duyurma şekli İtalya'da büyük tepki çekti. Kulüp Twitter'dan bir mesajla Pirlo'ya İtalyanca olarak "Hoş geldin" diye seslendi. Ancak bu mesajda kullanılan görsel, mafyayı konu alan "Baba" (The Godfather) filminin afişine benzerliği nedeniyle polemiklere yol açtı. İtalya'da bazı yorumcular bunu "ırkçılık" örneği olarak tanımladı. Facebook'taki bir yorumcu da "Beni böyle sunsalar çoktan istifa etmiştim" dedi.

Andrea Pirlo'yu takımın başına getirerek tüm dünyada büyük ses getiren Fatih Karagümrük, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla İtalya'yı ayağa kaldırdı.

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