Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 13 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

13 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TEMMUZ AYINDA ENFLASYON FARKLARI İLE MİLLETİMİZİN HER KESİMİNİ RAHATLATACAĞIZ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomiye ilişkin yaptığı konuşmada vatandaşların dört gözle beklediği haberi verdi. Erdoğan, "Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi 29. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuştu.

"TEMMUZ'DA MİLLETİMİZİ DAHA DA RAHATLATACAĞIZ"

Konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "İnsanlarımızın döviz alışkanlığını TL'ye çevirmek için çeşitli alternatifleri gündeme alıyoruz. Rasyonel gerekçelerle açıklanamayacak fiyat artışlarına karşı tedbirler geliştiriyoruz. Temmuz ayında enflasyon farkları ile milletimizin her kesimini daha da rahatlatacağız. Milli gelir sıralamasında Türkiye'nin yükselmesine mani olanlarla hesaplaşmamızı tamamlamadan son nefesimizi vermeyeceğiz." dedi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN "KÖPRÜLERİ VURURUZ" DİYEN YUNAN KOMUTANA ANLADIĞI DİLDEN YANIT

Emekli Yunan komutan Yanis Egolfopulos, Fransız yapımı Rafale savaş uçakları ile Ege'de hava üstünlüğünün Atina'ya geçtiğini söyleyerek provokatif bir açıklamada bulunmuş ve "Larisa'dan üç füze atsak İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vururuz" ifadesini kullanmıştı. Bugün katıldığı basın toplantısında Yunan amiralin sözlerine değinen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Cesareti varsa yapsaydı. Boş laflarla kendilerini avutmalarına gerek yok" yorumunda bulundu.

Ege Denizi'nde 1996 yılında yaşanan "Kardak krizi" travmasını atlatamayan emekli koramiral Yanis Egolfopulos, Yunan savaş uçaklarının İstanbul'u bombalayabileceğini söyledi. Kardak krizi döneminde Ege'deki "Adrias" savaş gemisinin komutanı olan Egolfopulos, Yunan "Mega" televizyonunda katıldığı programda, "Rafale uçakları Larisa'dan üç Scalp füzesi atsa İstanbul Boğazı'ndaki köprüleri vurur. Sonra Türklere 'hadi gelin, konuşalım' deriz" ifadelerini kullandı.

GELİNİM MUTFAKTA YARIŞMACISI, NİŞANLISININ BİR KADINLA VİDEOSUNU İZLEYİNCE BAYILDI

Gelinim Mutfakta yarışmacılarından Damla, evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısının başka bir kadınla çekilen videosunu görünce baygınlık geçirdi. Görüntülerin ardından yayına bağlanan nişanlı Furkan ise bir iş görüşmesi için kadınla buluştuğunu ortada bir ihanet olmadığını söyledi.

Nursel Engin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında ilginç anlar yaşandı. Yarışmanın iddialı isimlerinden Damla, nişanlısının bir kadınla kafede oturduğu görüntüleri izleyince fenalık geçirdi.

VİDEOYU İZLEYİNCE BAYILDI

Program sunucusu Nursel Ergin, WhatsApp hattına gelen bir videoyu izletmek için Damla'yı yanına çağırdı. Düğün masrafları için yarışmaya katılan Damla, nişanlısını bir kadınla sohbet ederken görünce baygınlık geçirdi. Yere yığılan Damla, güçlükle kendine gelirken gözyaşlarına hakim olamadı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ BUGÜN İSTANBUL'A GELİYOR! EŞİNİN PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Fenerbahçe'nin transferde son aşamalara geldiği isim Lincoln Henrique bugün saat 18.00'de İstanbul'a geliyor. 23 yaşındaki oyuncuyla son detaylar görüşülecek.

TRT Spor'da yer alan bilgiye göre; Fenerbahçe ile imza aşamasına gelen 23 yaşındaki ofansif orta saha oyuncu Lincoln Henrique saat 18.00'de İstanbul'a geliyor. Futbolcunun eşi Adriana Müller, bu haberi doğrular nitelikte yaptığı paylaşımla sosyal medyada gündeme oturdu.

HABERLER.COM HAKKINDA

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Haberler.com - Gündem