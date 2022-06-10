Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 10 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

10 HAZİRAN 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ABD'DE MAYIS İTİBARIYLA YILLIK ENFLASYON YÜZDE 8,6 İLE SON 40 YILIN ZİRVESİNE YÜKSELDİ!

ABD'de enflasyon mayıs ayında yıllık bazda yüzde 8,6'ya yükselerek yeniden 40 yılın zirvesine çıktı. Piyasaların enflasyon beklentisi, yüzde 8,3 olacağı yönündeydi.

Tüm dünyanın gözü çevrildiği ABD'de mayıs ayı enflasyon rakamları bugün saat 15.30'da açıklandı. Buna göre mayıs ayında ABD enflasyonu yıllık bazda yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. Böylece enflasyon yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.

AK PARTİLİ TAYYAT BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI "GES" UYGULAMASINI ELEŞTİRDİ!

Hazine ve Maliye Bakanlığı dün akşam saatlerinde ekonomi için önemli bir hamle olan gelire endeksli senet (GES) uygulamasını duyurdu. Bakanlığın açıkladığı yeni uygulamaya ilk tepki ise AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. GES kararının kritik olduğuna ancak fazla anlaşılamadığına vurgu yapan Tayyar, "Herkes Google yardımıyla yazılı açıklamaları tercüme etmeye çalışıyor. Şu ana kadar karar mekanizmasındaki tek yetkili çıkıp tartışmalara açıklık getirmedi. Üzgünüm" ifadesini kullandı.

Hazine Ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam saatlerinde ekonomide açıkladığı gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) uygulaması hakkında sosyal medyadan mesaj paylaşan AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, açıklanan kararın "çok kritik" olduğuna fakat anlaşılmadığına vurgu yaparak 'yetkilileri' eleştirdi.

YAZ AŞKIM ŞARKISI YUNANİSTAN'DA İZİNSİZ KULLANILAN EGE, DAVA SÜRECİNİ ANLATTI!

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan başarılı şarkıcı Ege, Yaz Aşkım isimli şarkısının Yunanistan'da kullanılmasıyla ilgili 10 yıldır mücadele ettiğini söyledi. Türkiye'de açtığı davayı kazandığını söyleyen şarkıcı, Yunanistan'da da tazminat davası açtığını açıkladı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Türk müziğinin başarılı ismi Ege oldu. 1995 yılında çıkardığı Yaz Aşkım isimli şarkısının izinsiz şekilde Yunanistan'da kullanıldığından bahseden Ege, yıllardır verdiği hukuk mücadelesini anlattı.

DÜNYADA ÜNLÜ MARKANIN CEO'SU GALATASARAY YÖNETİMİNDE OLACAK

Galatasaray'da yarın yapılacak seçim öncesi Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Cemal Özgörkey açıklamalarda bulundu. Özgörkey, hayata geçirilecek olan Columbus Projesi'nde Coca Cola CEO'su Burak Başarır ile görev alacaklarını belirrti.

Galatasaray'da 11 Haziran'da yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışan Dursun Özbek'in listesinde yer alan Cemal Özgörkey, çalışma arkadaşları Gürkan Eliçin, Levent Yaz ve Evrim Timur ile büyük bir atılım olarak görülen Columbus Projesi'nin detaylarını açıkladı.

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