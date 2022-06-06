Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 6 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

6 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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KABİNE TOPLANTISI BAŞLADI! MİLYONLARCA MEMURUN GÖZÜ, ERDOĞAN'IN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASINDA

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda ele alınan konulardan biri de milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu. Ek göstergenin detayları, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. 5 milyona yakın memur ve memur emeklisini etkileyecek çalışmaya göre maaşlarda yüzde 25 artış olması bekleniyor.

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için kritik gün geldi çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek göstergeyle ilgili raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmasının ardından dün konuşma yapan Cumhurbaşkanı, detayları kabine toplantısından sonra açıklayacağını söyledi.

3 ÜLKENİN HAVA SAHASINI KAPATMASI NEDENİYLE SIRBİSTAN'A GİDEMEYEN RUS BAKAN LAVROV'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan'a yapacağı ziyaret; Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi. Konuyla ilgili konuşan Lavrov, "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.

ÜNLÜ DOKTOR, HANDE SORAL'IN 16 SAAT SÜREN DOĞUM FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Geçtiğimiz günlerde ilk bebeği Ali'yi kucağına alan Hande Soral'ın doktoru, sosyal medya hesabından 16 saatlik doğum serüvenini paylaştı. Zorlu geçen doğum sürecini anlatan doktor Furkan Kayabaşoğlu, "An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık" dedi.

2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, 1 hafta önce ilk bebeği Ali'yi dünyaya getirdi. Ünlü doktor Furkan Kayabaşoğlu ise sosyal medya hesabından doğum sürecinde çekilen fotoğrafları paylaşarak yaşanan 16 saatlik zorlu süreci anlattı.

MESUT ÖZİL, FENERBAHÇE'YE RESTİ ÇEKTİ! SÖZLEŞMESİNDEKİ MADDEYİ YÜRÜRLÜĞE SOKUYOR

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, Mesut Özil'in kadro dışı durumunun devam edeceğini açıklaması üzerine yıldız futbolcudan çarpıcı bir hamle geldi. Mesut Özil'in yaşananlar üzerine sözleşmesinde bulunan "Kadro dışı kalsa da takım ile birlikte çalışır" maddesini yürürlüğe sokacağı öne sürüldü.

İsmail Kartal'ın raporuyla Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için teknik direktör Jorge Jesus da kapıları kapadı. Dünyaca ünlü hocanın bu kararının ardından yıldız futbolcu yönetime rest çekti ve sözleşmesindeki maddeyi işletmek için harekete geçti.

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