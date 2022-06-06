Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 6 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 6 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 6 Haziran 2022 Pazartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. Toplantıda ele alınan konulardan biri de milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren 3600 ek gösterge konusu. Ek göstergenin detayları, kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı tarafından açıklanacak. 5 milyona yakın memur ve memur emeklisini etkileyecek çalışmaya göre maaşlarda yüzde 25 artış olması bekleniyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin dört gözle beklediği 3600 ek gösterge için kritik gün geldi çattı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 3600 ek göstergeyle ilgili raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunmasının ardından dün konuşma yapan Cumhurbaşkanı, detayları kabine toplantısından sonra açıklayacağını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Sırbistan'a yapacağı ziyaret; Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi. Konuyla ilgili konuşan Lavrov, "Bu, AB ve NATO için bir kural haline geldi. Giderek daha fazla gerçeklerden korkuyorlar." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 6-7 Haziran tarihlerinde Sırbistan'a düzenleyeceği resmi ziyaret Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Karadağ'ın hava sahasını kapatma kararı nedeniyle iptal edildi.
Geçtiğimiz günlerde ilk bebeği Ali'yi kucağına alan Hande Soral'ın doktoru, sosyal medya hesabından 16 saatlik doğum serüvenini paylaştı. Zorlu geçen doğum sürecini anlatan doktor Furkan Kayabaşoğlu, "An geldi güldük, eğlendik, an geldi biraz zorlandık" dedi.
2017 yılında meslektaşı İsmail Demirci ile dünya evine giren oyuncu Hande Soral, 1 hafta önce ilk bebeği Ali'yi dünyaya getirdi. Ünlü doktor Furkan Kayabaşoğlu ise sosyal medya hesabından doğum sürecinde çekilen fotoğrafları paylaşarak yaşanan 16 saatlik zorlu süreci anlattı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, Mesut Özil'in kadro dışı durumunun devam edeceğini açıklaması üzerine yıldız futbolcudan çarpıcı bir hamle geldi. Mesut Özil'in yaşananlar üzerine sözleşmesinde bulunan "Kadro dışı kalsa da takım ile birlikte çalışır" maddesini yürürlüğe sokacağı öne sürüldü.
İsmail Kartal'ın raporuyla Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil için teknik direktör Jorge Jesus da kapıları kapadı. Dünyaca ünlü hocanın bu kararının ardından yıldız futbolcu yönetime rest çekti ve sözleşmesindeki maddeyi işletmek için harekete geçti.
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