Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 2 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YENİ YILDA YARDIMCI KAYNAKLARI DA ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ SAĞLAYACAĞIZ

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, lise öğrencileri ile bir araya geldiği törende bir konuşma gerçekleştirdi. Erdoğan, yeni eğitim öğretim yılında, ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da öğrencilere ücretsiz olarak sağlanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "53. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Ödül Töreni"nde konuştu.

"YARDIMCI KAYNAKLARI DA ÖĞRENCİLERİMİZE TESLİM EDECEĞİZ"

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milyonlarca öğrenci ve veliye de güzel bir haber verdi. Cumhurbaşkanı, "2003 yılından beri ücretsiz olarak bu ders kitaplarını işte bu yüzden veriyoruz. Şu ana kadar 4 milyar kitabı ücretsiz dağıttık. Yardımcı kaynakları da dağıtmaya başladık. Önümüzdeki yıl bir yenilik daha yapıyoruz. Ders kitapları ile yardımcı kaynakları da öğrencilerimize teslim edeceğiz. Bu yeni uygulamanın öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Kütüphanesiz okul bırakmayacağız dedik, bırakmayacağız. Bu yıl bilim ve sanat merkezlerinde yaz okulu uygulamasına da başlıyoruz. Yaz okullarına isteyen öğrencilerimiz yaz boyu katılabilecekler." dedi.

KALABALIKTAN SIYRILAN KİŞİ "MANSUR YAVAŞ'I ADAY YAPIN" DEDİ, AKŞENER YANITSIZ BIRAKMADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in vatandaşa hitap ettiği sırada kalabalıktan sıyrılan bir kadın, "Mansur Yavaş'ı aday yapın" diye seslendi. Bu çağrıyı yanıtsız bırakmayan Akşener ise, "Tamam, söyledin" diyerek vatandaşı anladığını ima etti.

İyi Parti lideri Meral Akşener, ilçelerdeki gezilerine devam ediyor. Akşener'in yine bir esnaf ziyaretinden sonra vatandaşla buluştuğu anlarda ilginç dakikalar yaşandı.

MELEK MOSSO'NUN YERİNE SAHNEYE ÇIKACAK OLAN IŞIN KARACA SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Isparta'da iptal edilen Melek Mosso konseri yerine sahne alacak olan Işın Karaca, katıldığı bir etkinlikte soruları yanıtladı. Gelen eleştirilerle ilgili konuşan Karaca, "Hayatım boyunca bu toprakların insanları için şarkı söyledim ve devam edeceğim" dedi.

Özgün, Işın Karaca ve Ceyda Düvenci, önceki gün İzmir'de bulunan bir özel eğitim merkezinin açılışına katılarak, kurdele kesti. Melek Mosso'nun yerine Isparta Uluslararası Gül Festivali'nde sahne alacak olan Işın Karaca, eleştirilere yanıt verdi.

MESSİ! O DÜNYANIN EN İYİSİ!

Dün akşam oynanan ve COPA America şampiyonu Arjantin ile EURO 2020 şampiyonu İtalya'yı karşı karşıya getiren mücadelede dünya yıldızı Lionel Messi'nin performansı herkesi mest etti. 35 yaşındaki yıldız takımının şampiyonluğa uzanmasında önemli bir rol oynadı.

COPA America şampiyonu Arjantin ile EURO 2020 şampiyonu İtalya, kozlarını Wembley'de paylaştı. 3.kez düzenlenen ve Büyük Final adı verilen bu organizasyonda kazanan taraf Messili Arjantin oldu.

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