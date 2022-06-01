Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 1 Haziran 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

1 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI MI GELİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında "Gençlerimize, gerek kadınlarımıza, esnafımıza başta devlet bankaları olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bu yıl kamu çalışanı, memur ve emekliye olduğu gibi asgari ücrete de temmuz ayında zam gelebileceği şeklinde yorumlandı.

Milyonlar bu yıl asgari ücrete yeni bir zam gelip gelmeyeceğini merak ederken, konuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GEZİ EYLEMCİLERİNE SERT SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda Gezi eylemlerine katılanlar için sert ifadeler kullandı. Erdoğan, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"BUNLAR BİRA ŞİŞELERİYLE CAMİNİN İÇİNE PİSLEMİŞTİ"

Gezi parkı eylemcileriyle ilgili sert sözler kullanan Erdoğan, "Tarihimize 'Gezi Olayları' adıyla bir ihanet, bir utanç, bir vandallık vesikası olarak geçen hadiselerin 9. yılındayız. Olaylar, Gezi Parkı'ndaki bir kaç ağacın kesildiği iddiasıyla alevlendirilmişti. Düşünün, Dolmabahçe Cami'nin içinde bu eşkıyalar bu teröristler caminin içini pislemişti. Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Kamu binalarının, polis araçlarının, işyerlerinin, otobüslerin, sokakların yıkıldığı Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu tarih de yazıyor. Bunlardan bu millete hayır gelmez. Bunlar ancak terör sevicilerle beraber." dedi.

SERENAY SARIKAYA'NIN ESKİ SEVGİLİLERİ PİŞTİ OLDU!

Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin, bir etkinlikte buluştu. Birlikte fotoğraf çektiren ikilinin samimi halleri dikkat çekti. Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Bürsin, "Pişti olma gibi bir durum yok. Cem ağabeyle birbirimizi çok seviyorum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile 4 yıllık ilişkisini noktaladıktan kısa bir süre sonra kendisinden 18 yaş büyük Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başladı. Ancak çiftin mutluluğu kısa sürdü ve yollarını ayırdı. Cem Yılmaz ve Kerem Bürsin, önceki akşam bir etkinlikte buluştu.

İŞTE SÜPER LİG MAÇLARINI NAKLEN YAYINLAYACAK KURULUŞ!

Süper Lig'i yayınlayacak kuruluş uzun süredir merak konusu olmuştu. 2 milyar 50 milyon TL'lik anlaşma sonucunda mevcut yayıncı kuruluşla yola devam edilme kararı alındı.

Yılan hikayesine dönen ve merak konusu olan yayıncı kuruluş kim olacak sorusu cevabını buldu. İlk ihalede Saran Grup ve mevcut yayıncı kuruluş beIN SPORTS arasında bir sonuca varılamamış ve ihale ertelenmişti. Bugün itibariyle Süper Lig'in yayıncısı belli oldu. Yayıncı kuruluş beIN Sports ile 2 yıllık anlaşma sağlandı.

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