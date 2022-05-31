Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 31 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

31 MAYIS 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'NİN HAPİS TEHDİDİNE YANIT

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısındaki "Çok istekliysen terörist Demirtaş'ın hasretini çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağını atarsın, çulunu serer duvara da halını asarsın" sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Yahu sizin feriştahınız gelse bize diz çöktüremez. Kimsiniz siz, kimsiniz ya. Eğer biz hapislerden korksaydık, böyle cesur olmazdık" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak sert ifadeler kullandı. Bahçeli, "Çok istekliysen terörist Demirtaş'ın hasretini çekiyorsan, Kavala olmadan yaşayamam diyorsan biraz daha devam et sonunda kanun yoluyla onların koğuşundaki boş bir ranzaya sen de kapağını atarsın, çulunu serer duvara da halını asarsın" diye konuştu.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU'NA SİYASİ YASAK MI GELİYOR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine 'ahmak' diyerek hakaret ettiği suçlamasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istemiyle yargılandığı dava yarın görülecek. Kartal Anadolu Adliyesi'ndeki davada İmamoğlu cephesinin savunmasının ardından mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ardından Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açıldı. İçişleri Baskanı Süleyman Soylu'nun da dahil olması nedeniyle kamuoyu tarafından merakla beklenen dava yarın görülecek.

FUTBOLCU ÖZER HURMACI İLE EŞİ MİHRİBAN HURMACI'YA 1,5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Birbirlerini darp ettikleri iddia edilen futbolcu Özer Hurmacı ile eşi Mihriban Hurmacı'nın yargılanmasına başlandı. İlk celsede mütalaasını açıklayan savcılık, iki tarafın da 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma sonrası verilen cezalar hakkında konuşan Özer Hurmacı, "Ben çocuklarımın annesinin de ceza almasını istemem" dedi.

Eski futbolcu Özer Hurmacı ve iki çocuğunun annesi Mihriban Hurmacı arasındaki darp davasının ilk duruşması görüldü. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada, müşteki sanıklar Özer Hurmacı ile Mihriban Hurmacı, taraf avukatlarıyla hazır bulundu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN FENERBAHÇELİ ARDA'NIN SAKATLIĞINI DUYUNCA VERDİĞİ TEPKİ YAYINA DAMGA VURDU

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği" kapsamında gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, davetliler arasında bulunan Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler ile olan diyaloğu dikkat çekti. Erdoğan, Arda Güler'e "Milli Takım'a çağrıldın galiba?" diye sorduktan sonra genç yıldız, "Sakatlığım var Cumhurbaşkanım, kalçamda. En yakın zamanda iyileşeceğim." dedi. Bunun üzerine Erdoğan, "Eyvah!" diyerek genç futbolcuya sıhhat diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşması'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gençlerle buluştu. Erdoğan'ın davetliler arasında yer alan Fenerbahçeli Arda Güler ile diyaloğu dikkat çekti.

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