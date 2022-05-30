Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 30 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

30 MAYIS 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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MELEK MOSSO VE AYNUR DOĞAN GİBİ SANATÇILARIN KONSER İPTALLERİNE İLİŞKİN İLK KEZ KONUŞTU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son günlerde konserleri iptal edilen sanatçılarla ilgili eleştirilere yanıt verdi. Melek Mosso, Aynur Doğan ve Niyazi Koyuncu gibi sanatçıların konserlerinin çeşitli gerekçelerle iptal edilmesiyle ilgili ilk kez konuşan Bakan Soylu, "Son günlerde 'Sanatçılara engel konuluyor' iddiasında bulunuyorlar. Bu olan olaylar benim dışımda bir kere" dedi.

Diyarbakır Anneleri'nin HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde sürdürdüğü oturma eyleminin 1000'inci günü dolayısıyla kente gelen Bakan Soylu, merkez Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de bulunan Saint George Kilisesi'nde gerçekleştirilen TRT Kurdi yayınında TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş ve gazeteci İdris Kardaş'a konuk oldu.

3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMASI TAMAMLANDI!

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin çalışmalar tamamlandı. İlgili düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmanın tamamlandığı düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

YARGI'NIN BAŞROL OYUNCUSU PINAR DENİZ, KENDİNİ MÜZİĞİN RİTMİNE KAPTIRINCA SAHNEDE KENDİNDEN GEÇTİ

Dün akşam sezon finali bölümü yayınlanan Yargı dizisinin oyuncuları, bir mekanda sezonun yorgunluğunu attı. Kendini müziğin ritmine kaptıran başrol oyuncusu Pınar Deniz ise sahnede dans etti.

Başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz'in paylaştığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Yargı, dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. 34. bölümüyle izleyici ekrana kilitleyen Yargı'nın oyuncuları, dün akşam bir mekanda eğlendi.

SAHNEDE DANS ETTİ

Eğlenceli halleriyle tanınan Pınar Deniz ise kendisini müziğin ritmine kaptırarak soluğu sahnede aldı. Beyaz kombiniyle tüm dikkatleri üzerine çeken oyuncu, kıvrak dansıyla da adından söz ettirmeyi başardı. Urgancıoğlu ise sahnedeki partneri izledi.

GALATASARAYLILAR BAYRAM EDECEK! BAŞKAN OLURSA İKİ EFSANEDEN BİRİ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Galatasaray'da başkan adayları çalışacakları teknik direktör adaylarını belirmeye başladı. Dursun Özbek seçimi kazanması halinde yerli teknik adamlara yönelecek. Özbek'in listesinin ilk iki sırasında Fatih Terim ve Okan Buruk yer alıyor. Eşref Hamamcıoğlu ise takımı yabancı hocaya emanet etmeyi düşünüyor.

Galatasaray'da seçim yarışı öncesinde çalışacakları teknik adamları listelemeye başladı. Başkanlık yarışında olan Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, tecrübeli teknik adam Domenec Torrent ile çalışmayı düşünmüyor.

DURSUN ÖZBEK'TEN YERLİ TEKNİK ADAM HAMLESİ

Önceliğini Türk teknik direktör olarak belirleyen Özbek ve ekibi için Okan Buruk ismi ön planda. Dursun Özbek'in geçen hafta telefonda görüştüğü Fatih Terim de ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak iki isim için de henüz somut bir adım atılmadı.

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