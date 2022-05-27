Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 27 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

27 MAYIS 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN "KAÇACAKLAR" DİYEN KILIÇDAROĞLU'NA BELGELİ YANIT

27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönem Menderes hakkında çıkan "Altın ve parayla kaçacak" haberlerini hatırlatarak, "Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki Adnan Menderes Kongre Merkezi'nde 27 Mayıs Darbesi'nin 62. yılı vesilesiyle düzenlenen "Yassıada Mahkemesi Yargılanıyor" temalı anma programında konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Vakıflara para aktarıyorlar, kaçacaklar" iddiasına karşılık o dönem Menderes hakkında çıkan bir haberle ilgili tarihi belgeyi gösteren ve "'Beraberinde 12 uçak dolusu altın ve parayı kaçırmaktayken yakalandılar' yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

İMAMOĞLU'NA KARŞI SÖYLEDİĞİ SÖZLER TARTIŞMAYA YOL AÇTI!

Jahrein kullanıcı adlı eski Twitch yayıncısı Ahmet Sonuç'un YouTube'da konuk olduğu bir videoda geçtiğimiz seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na oy verdiğini, ancak bir sonraki yerel seçimde Ekrem İmamoğlu'na değil karşısına çıkan herhangi bir rakibe oy vereceğini bildiren Jahrein'in sözleri sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Geçtiğimiz senelerde Twitch'te yayın yapan Jahrein, bağımsız milletvekili adayı olacağını söyleyip daha sonra ise vazgeçtiğini açıklamıştı. Twitter'da yaptığı siyaset tartışmalarıyla konuşulan Jahrein'in Ekrem İmamoğlu'na karşı aldığı tavırlar nedeniyle sosyal medyada tepkilere boğuldu.

"Z KUŞAĞI OY KULLANMAMALI" DİYEN HAKAN URAL KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Neler Oluyor Hayatta programının yorumcusu Hakan Ural, canlı yayında Z kuşağının oy kullanmasına yönelik bir takım açıklamalar yapmıştı. Ural'ın söyledikleri sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü sunucu, sözlerinin çarpıtıldığını söyledi.

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında 27 Mayıs 1960 olaylarının sorulduğu bir sokak röportajında vatandaşların birçoğunun cevapları değerlendirildi. Ural, Z kuşağı için "Farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım" dedi.

KİMSE BU SONU BEKLEMİYORDU! FATİH KARAGÜMRÜK, VOLKAN DEMİREL'İ KOVDU

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Volkan Demirel, kulübü ile yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu. Demirel açıklamasında, "Fatih Karagümrük Kulübü ile olan yolculuğumuz bugün itibarıyla Başkan Süleyman Hurma'nın isteği doğrultusunda tamamlandı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken teknik direktör Volkan Demirel, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

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