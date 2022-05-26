Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 26 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

26 MAYIS 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NUN "KAÇIŞ PLANI" VİDEOSUNA ÇOK SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlığıyla yayınladığı videoya çok sert tepki gösterdi. Erdoğan, kendisine yönelik ifadelere, "Kullandığı yöntem demokratik hukuk devletine uygun değil. Böyle bir kepazeliğe, ahlaksızlığa izin veremeyiz. Bir Cumhurbaşkanının ailesini hedef alarak böyle bir süreci işletmek akıl karı değildir." sözleriyle yanıt verdi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. CHP lideri, "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlıklı söz konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

HAMZA DAĞ'A CANLI YAYINDA SORULDU!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlığıyla yayınladığı videonun yankıları sürüyor. Konuyla ilgili bir canlı yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a "Kılıçdaroğlu'nun iddiası partide paniğe neden oldu mu?" sorusu yöneltildi. Dağ, bu soruya "Hiç telaşımız yok. Sözlerine o genel başkana kıymet verdiğimiz için değil, millete kıymet verdiğimiz için cevap veriyoruz" yanıtını verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir video paylaştı. CHP lideri, "Bir kaçışın anatomisini ifşa edeceğim" başlıklı söz konusu paylaşımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.

ZUHAL TOPAL, KONSERİNE GİTTİĞİ GÜLŞEN'İN KARIN KASLARINI GÖRÜNCE DOKUNMADAN DURAMADI

Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, önceki akşam yine İstanbul'da hayranlarıyla buluştu. Konsere giden başarılı sunucu Zuhal Topal, önünde dans eden Gülşen'i görünce kaslı karnına dokunmadan duramadı.

Yakın zamanda bir giyim markası ile işbirliği yaparak kendi koleksiyonunu çıkaran Gülşen, konserlerine devam ediyor. Sahne kıyafetlerine yapılan eleştirileri umursamadan istediği gibi giyinen Gülşen, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahneye çıktı.

2 METRE 22 SANTİMLİK TİBOR PLEİSS İLE YAN YANA GELEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ŞAŞKINLIĞI YÜZ İFADESİNE YANSIDI

THY Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcuları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyaret esnasında Anadolu Efes'in 2 metre 22 santimlik yıldızı Tibor Pleiss ile yan yana gelen Erdoğan'ın şaşkınlığı yüz ifadesine yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, THY Avrupa Ligi şampiyonu Anadolu Efes Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Anadolu Efes Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, takımın başantrenörü Ergin Ataman ile oyuncular yer aldı. Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.

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