Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 25 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

25 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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VİDEO TARTIŞMASININ ARDINDAN KILIÇDAROĞLU HAKKINDA 267 BİN, ERDOĞAN HAKKINDA 116 BİN TWEET ATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün partisinin grup toplantısında, "Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim" diyerek saat 22.00'de bir video yayınlayacağını belirtti. Videoda yer alan iddiaların ardından Kılıçdaroğlu ve Erdoğan sosyal medyada gündem oldu. İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'den alınan verilere göre; dün akşamdan beri CHP lideri hakkında 267 bin tweet, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda, "TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar lira ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildi" iddiasında bulundu.

MHP GENEL BAŞKANI BAHÇELİ, "ARTIK HERKES TARAFINI NETLEŞTİRMELİDİR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde verdiğimiz 5 şehidimiz için bir mesaj paylaştı. Bahçeli, "Artık herkes tarafını ve tercihini netleştirmelidir. Ya bekamızı kahramanca savunacağız ya da kahredici belaları başımıza saracağız" ifadelerine yer verdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya hesabından dün verdiğimiz 5 şehide ilişkin açıklamalarda bulundu. Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada, Teğmen Abdülkadir Güler, Uzman Çavuşlar Onur Doğan, Hüseyin Cankaya, Bican Kapılay ve Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin şehit olduğunu ve iki askerin de yaralandığının altını çizen Bahçeli, "Bu şehadetler milli yüreklere ateş düşürmüştür. Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor; kederli ailelerine, cesaret timsali silah arkadaşlarına ve büyük Türk milletine sabır ve başsağlığı temennilerimi iletiyorum. Acı bizim acımızdır. Şehit ve gaziler milletimizin hayır duayla anacağı kahramanlardır" açıklamasında bulundu.

ESKİ FİRMASIYLA BAŞI DERDE GİREN REYNMEN HAKKINDA MİLYONLARCA LİRALIK İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

2019 yılında anlaşmazlık yaşadığı organizasyon şirketiyle olan davayı kaybeden Reynmen'in 200 bin euronun yıllık dövize uygulanan en yüksek faiziyle birlikte firmaya ödemesine karar verildi. Firmanın avukatı, fenomen hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlattı.

Önceki sosyal medya hesabından paylaşım yaparak benzin fiyatlarına sitem eden Reynmen'in başı 2019 yılında anlaşma yaptığı organizasyon firmasıyla derde girdi. Firmanın açtığı davayı kaybeden fenomen, milyonlarca liralık tazminat ödemeye mahkum edildi.

KEDİSİNE ŞİDDET UYGULAYAN WEST HAM UNİTEDLI FUTBOLCU ZOUMA, MAHKEMEDE SUÇUNU KABUL ETTİ

Kedisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle mahkemeye çıkan futbolcu Kurt Zouma, suçunu kabul etti. İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da forma giyen Zouma'ya kulübü tarafından 250 bin sterlin para cezası verilmişti.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Londra'daki Thames Sulh Ceza Mahkemesinde ilk duruşmasına çıkan 27 yaşındaki futbolcu, video görüntülerinde kedisine şiddet uyguladığını onayladı.

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