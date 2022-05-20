Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 20 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

20 MAYIS 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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İNGİLTERE, TÜRKİYE'YE SAVUNMA SANAYİ ÜRÜNLERİ KONUSUNDA UYGULADIĞI İHRACAT KISITLAMASINI KALDIRDI!

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerini kendisine uygulanan ihracat kısıtlamaları ve terör örgütlerine destek gerekçesiyle veto edeceğini açıklamıştı. Türkiye'nin uyguladığı politika sonuç vermeye başladı. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayi ürünleri konusunda İngiltere tarafından Türkiye'ye uygulanan ihracat kısıtlamalarının kalktığını bildirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz gün ülkenin önde gelen savunma sanayii firmalarından BAE Systems ve Rolls-Royce ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek için İngiltere'ye gitti. Ziyaret henüz tazeliğini korurken, İngiltere'den dikkat çeken bir Türkiye kararı geldi.

İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI'NIN PKK AÇIKLAMASINA FAHRETTİN ALTUN'DAN SERT YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teröre destek vermelerinden dolayı NATO üyesi olmalarına karşı çıktığı İsveç'ten yeni bir açıklama geldi. İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin PKK'yı Türkiye'den sonra terör örgütü listesine alan ilk ülke olduğunu, bu duruşun değişmediğini belirtti. Bu açıklamaya tepki gösteren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun "İsveç PKK'yı gerçekten terör örgütü olarak görüyorsa gereğini yapmak zorundadır. Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyorsunuz" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO üyesi olmak için yaptıkları başvurunun yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin teröre destek vermesinden dolayı oylamada "hayır" oyu kullanılacağını açıklayıp bu duruma sert tepki göstermişti.

MÜZİSYEN ZELAL GÖKÇE İSTANBUL HAVALİMANI'NDA GÖZALTINA ALINDI

Müzisyen Zelal Gökçe İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Gökçe'nin terör örgütü propagandası yapma suçundan hakkında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Müzisyen Zelal Gökçe, dün gece İskoçya'dan İstanbul Havalimanı'na geldi. Gökçe, pasaport kontrol noktasında havalimanı polisi tarafından gözaltına alındı.

DÜNYADA YALNIZCA 126 TANE VAR! RONALDO'NUN YENİ SAATİNİN FİYATI AKILLARA DURGUNLUK VERDİ

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun 1 milyon euro değerinde saat satın aldığı ifade edildi. Dünyada yalnızca 126 tane bulunan, 232 elmas ve 109 siyah safir taş ile süslenmiş olan saatin üzerinde "CR7" logosunun bulunduğu belirtildi.

Saha içindeki performansı kadar saha dışında da lüks eşyalara harcadığı paralarla gündem olan Cristiao Ronaldo, 1 milyon euro değerinde özel koleksiyon saat satın aldı.

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