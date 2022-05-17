Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 17 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

17 MAYIS 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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FİNLANDİYA PARLEMENTOSU, NATO ÜYELİĞİ İÇİN BAŞVURU YAPILMASINI 8'E KARŞI 188 OYLA ONAYLADI

Geçtiğimiz hafta NATO üyesi olmak için başvuru yapacaklarını açıklayan Finlandiya parlamentosunda bugün oylama yapıldı. Parlamento üyeleri NATO üyeliği için başvuru yapılmasını 8'e karşı 188 oyla onayladı.

Rusya'nın Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi sonrası korkuya kapılan İsveç ve Finlandiya, geçtiğimiz hafta NATO'ya üye olmak için harekete geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN İSVEÇ VE FİNLANDİYA RESTİ SONRASI ABD'DEN DİKKAT ÇEKEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için attığı adımlara terör örgütleriyle bağlantıları nedeniyle karşı çıkarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu iki ülkenin NATO'ya girmelerine 'Evet' demeyiz" restinin ardından ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tepkisine rağmen NATO'nun, Finlandiya ve İsveç'in üyeliği konusunda fikir birliğine varacağından eminiz" ifadeleri yer aldı.

Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için düştüğü şerhin yankıları devam ediyor. Konuya ilişkin son açıklama ABD'den geldi.

KILIÇDAROĞLU RESTİ ÇEKTİ: MAHKEME KARARINI TANIMIYORUZ!

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezalarının onanmasını ve hakkında siyasi yasak getirilmesiyle ilgili "Mahkemeyi de tanımıyoruz verdiği kararını da tanımıyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımızdır, nokta" ifadelerini kullandı.

Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu'na 3 ayrı suçtan verilen 4 yıl 11 ay hapis cezasını onamasının yankıları sürüyor. Konuyla ilgili parti grubunda değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cezaların onanmasını ve siyasi yasak getirilme kararını tanımadıklarını ifade etti.

KIZININ NİŞANINDA DAMADINA ELİNİ ÖPTÜRMEYEN İBRAHİM TATLISES KONUŞTU: KİMSEYE ELİMİ ÖPTÜRMEM

Dilan Çıtak Tatlıses'in nişan töreninde damadına elini öptürmediği görüntüden dolayı gündeme gelen İbrahim Tatlıses, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıses, "Kimseye elimi öptürmüyorum, damadım çok edepli biri" dedi.

İbrahim Tatlıses'in seneler önce ortaya çıkan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, dün akşam 7 yıllık sevgilisi Levent Dörter ile nişanlandı. Nişan töreninde yüzüklerin kurdelesini kesen Tatlıses'in damadına elini öptürmediği görüntü sosyal medyada gündem oldu.

TRABZONSPORLU FUTBOLCULARA AVRUPA'DAN TEKLİFLER YAĞIYOR!

Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden, kupasını da Trabzon Medical Park Stadı'nda taraftarıyla buluştuğu muhteşem bir gecede havaya kaldıran Trabzonspor'da futbolcular, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Yoğun bir şekilde bordo-mavili oyunculara transfer teklifi geliyor. Yönetim, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşerek transfer politikasında son kararını verecek.

Trabzonspor, gelecek sezon için hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarılı olacak bir kadro planlaması yapmak için harekete geçti. Kadrosundaki oyunculara gelen transfer tekliflerini de değerlendirmeye alan bordo-mavililerde özellikle Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür, Hüseyin Türkmen, Bakasetas, Djaniny ve Cornelius'a ilgi büyük. Bu oyunculara devre arasında tekliflerin olduğu, ancak Abdullah Avcı ve yönetimin transferi istemediği belirtildi.

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