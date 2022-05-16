Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 16 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

16 MAYIS 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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NATO ÜYELİĞİ KRİZİ BÜYÜYOR

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üye olma talebi nedeniyle başlayan kriz, büyüyerek devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, konuyla ilgili çarpıcı bir çıkışta bulundu. Putin, "NATO'nun askeri altyapısını Finlandiya ve İsveç'e doğru genişletmesine yanıt vereceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye de terör örgütü mensuplarına sahip çıktıkları gerekçesiyle Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine karşı durmuştu.

Finlandiya, askeri tarafsızlık politikasını sona erdirerek NATO'ya katılma başvurusu yapma kararını açıkladı. İsveç'in de Finlandiya'ya benzer bir adım içerisine girmesi, dünya siyasetini hareketlendirdi. Türkiye'nin de üyeliklerine karşı çıktığı İsveç ve Finlandiya ile ilgili bir yorum da Rusya Devlet Başkanı Putin'den geldi.

6'LI MASAYA REST ÇEKTİLER!

Büyük Birlik Partisi'nden ayrılanlar tarafından kurulan Milli Yol Partisi'nin Genel Başkanı Remzi Çayır, kendi adaylarını çıkarmaya karar verdiklerini açıkladı. 6'lı masaya da eleştiride bulunan Çayır, "Adam parti kuruyor, sonra masadan kendine yol açmaya çalışıyor. Niye kurdun o partiyi' 'Bu adam daha iyi yönetecek bizim adayımız bu? diyorlar. Bu adam senin partilin mi? hayır. Madem bu adam daha iyi yönetecek, senin ne işin var?" dedi.

Milli Yol Partisi lideri Remzi Çayır, partisinin Yenimahalle İlçe Kongresine katıldı. Ankara'da bir iş merkezindeki salonda düzenlenen kongrede konuşan Çayır, Milli Yol Partisi'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını söyledi.

2022 BİLBOARD MÜZİK ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU!

2022 Billboard Müzik Ödülleri dün gece düzenlenen muhteşem bir törenle sahiplerini buldu. Gecede Olivia Rodrigo birden fazla kategoride ödül alırken Drake, Doja Cat ve BTS de ödülü kucakladı.

2022 Billboard Müzik Ödülleri, dün akşam Las Vegas'taki MGM Grand Garden Arena'da gerçekleşti. Büyük bir merakla beklenen gecenin ev sahipliğini Sean Diddy Combs üstlendi.

ÜNLÜ İSİMLER AKIN ETTİ

Müzik endüstrisinin birbirinden ünlü isimleri, 2022 Billboard Müzik Ödülleri'nde geçtiğimiz yıl listelere hakim olan sanatçıları kutlamak için Las Vegas'a akın etti. Özel tasarım bir elbise ile geceye katılan Doja Cat, farklı kategorilerden ödül aldı. Geceye katılan isimler arasında Megan Fox ve Machine Gun Kelly de yer alıyordu.

BİRDEN FAZLA ÖDÜL ALDILAR

Megan Thee Stallion ise gecede sergilediği performansla dikkat çekti. Müzik dünyasından birçok ismin onurlandırıldığı gecede En İyi Sanatçı ve En İyi Erkek Sanatçı Ödülü'nü Drake aldı. Olivia Rodrigo ise Top Hot 100 Listesi Birincisi Ödülü, Radyoda Şarkıcı En Çok Çalınan Şarkıcı Ödülü, Top Billboard Global 200 Listesi Birincisi, Top Billboard 200 Albümü Ödülü'nün sahibi oldu.

DÜNYANIN BEKLEDİĞİ TRANSFER BİTTİ!

Real Madrid, bu sezon PSG ile anlaşması sona eren Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşmede anlaştı. İspanyol devinin, Fransız yıldıza imza parası olarak 100 milyon euro, yıllık ücret olarak ise 25 milyon euro vereceği öğrenildi.

Bu sezon Fransa Ligue 1'de bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'de sözleşmesi sona erecek Kylian Mbappe ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcu Real Madrid ile her konuda anlaştı.

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