Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 13 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi! - Haberler

13 MAYIS 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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BAKAN NEBATİ : İNTERNETTEN KONUT FİYATINI ARTIRANLAR TEK TEK TESPİT EDİLDİ, BİZİ ALDATMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından verdiği kredi müjdesi sonrası konut fiyatlarını artıranlara sert tepki gösterdi. Bakan Nebati, "İnternetten konut fiyatını artıranlar tek tek tespit edildi, suistimal ederek bizi aldatmalarına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Finansal Kurumlar Birliği 10. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu konut paketleri sonrası satılık evlere yapılan zamlara ilişkin açıklamalarda bulunan Nebati, "Bu paket açıklanmadan önce tüm verileri aldık. İnternet üzerinden satış fiyatları ve ilanlar tek tek tespit edildi. Konutla ilgili paket açıklandığının ertesi günü aykırı işlemle yapılanların tamamı tespit edildi" dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN NATO YORUMU "SON DAKİKA" OLARAK İSKANDİNAV ÜLKELERİNİN BASININDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz" yorumlarının ardından açıklamalar, İskandinav basınında "Son dakika: Türkiye İsveç'in NATO'ya katılmasını istemiyor" şeklinde servis edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cuma namazı çıkışında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Erdoğan, son günlerde tartışılan İskandinav ülkelerinin NATO üyeliği konusunda yorumlarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu düşünce içinde değiliz. Yunanistan'la ilgili NATO konusunda yanlış yaptı bizden önceki yönetimler. Yunanistan'ın, NATO'yu arkasına alarak Türkiye'ye karşı takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz" dedi.

CEM YILMAZ'IN OĞLU BÜYÜYOR! KEMAL YILMAZ, ERŞAN KUNERİ GALASINA BOYALI SAÇLARIYLA KATILDI

Cem Yılmaz'ın bugün yayınlanmaya başlayan yeni dizisi Erşan Kuneri'nin dün akşam galası yapıldı. Galada babasını yalnız bırakmayan Kemal Yılmaz'ın uzatıp bir parçasını sarıya boyattığı saçları dikkat çekti.

Başrollerinde Cem Yılmaz, Ezgi Mola, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Uraz Kaygılaroğlu, Merve Dizdar, Nilperi Şahinkaya ve Bülent Şakrak'ın rol aldığı Erşan Kuneri dizisinin galası yapıldı. Güçlü bir kadroya sahip olan dizi, bugün tüm bölümleriyle Netflix'te yayınlanmaya başladı. Galaya katılanların arasında en dikkat çeken isimlerden biri de Cem Yılmaz'ın oğlu oldu.

MESUT ÖZİL YATIRIM YAPTIĞI KULÜBÜN FUTBOLCUSU OLUYOR

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil, sürpriz bir kararla Meksika'nın yolunu tutabilir. Yıldız futbolcunun kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olması gündemde.

Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye transfer olan ancak beklentileri bir tülü veremeyen Mesut Özil, son dönemde Ali Koç ve İsmail Kartal ile ters düşerek kadro dışı kalmıştı. Sezon sonunda takımdan ayrılması gündemde olan yıldız futbolcunun muhtemel yeni adresi şaşırttı.

Sporx'in Foc Deportes'ten aktardığı habere göre, Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir. Hector Cantu imzasıyla yayınlanan haberde, Mesut Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderini değiştirebileceği belirtildi.

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