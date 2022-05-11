Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 11 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

11 MAYIS 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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ÜMİT ÖZDAĞ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU!

İçişleri Bakanlığı, sığınmacılara yönelik açıklamaları nedeniyle Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, "Söz konusu açıklamaların, halkı yabancılara karşı kin ve tahrike yönlendirdiği, demokratik toplum gerekleriyle bağdaşmayan, kamu barışını, kamu düzenini ve kamu güvenliğini tehlikeye düşürecek mahiyette olduğu açıktır." değerlendirmesine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Başkanlığı, son zamanlarda sığınmacılar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Duyuru dilekçeleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

KILIÇDAROĞLU, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A YÖNELİK SÖZLERİ NEDENİYLE 30 BİN TL TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz mart ayında TBMM'deki grup toplantılarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin TL tazminata mahkum edildi. Gelişmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından duyurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 23 ve 30 Mart 2021 tarihlerinde TBMM'deki grup toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle 30 bin lira manevi tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

SİNAN AKÇIL VE BURCU KIRATLI ÇİFTİ İKİNCİ KEZ BOŞANDI

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı çifti, bugün Beykoz Adliyesi'nde ikinci kez boşandı. Adliye önünde basın açıklaması yapan Akçıl'ın "Zaten 5 aydır ayrıydık, barışmak için bir çaba sarf etmedik. Herkes için hayırlısı olsun" sözleri ise dikkat çekti.

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında Amsterdam'da nikah masasına oturdu. 9 ay evli kalan çift, aradığı mutluluğu yakalayamayınca tek celsede boşandı. Ayrılıkları 20 gün süren ikili, barıştıktan sonra 2021 yılında yeniden evlendi. İkinci kez evlenen ancak mutluluğu yakalayamayan çift, bugün tek celsede boşandı.

MUSLERA : EN UNUTAMADIĞIM ŞAMPİYONLUK KADIKÖY'DEKİYDİ

Galatasaray'ın deneyimli kalecisi Fernando Muslera, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Muslera, kariyerindeki unutamadığı şampiyonluk olarak Kadıköy'de elde edilen şampiyonluğu göstererek, "En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe, kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı." dedi.

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı. Kariyerindeki en unutamadığı şampiyonluk olarak Süper Final maçlarının oynandığı sezon son maçta Kadıköy'de 0-0'lık skorla elde edilen şampiyonluğu gösterdi. Muslera, "En unutamadığım şampiyonluk, Kadıköy'dekiydi. Fenerbahçe, kutlamada ışıkları kapattı ve bizim eğlenmemiz için harika bir ambiyans yarattı." dedi.

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