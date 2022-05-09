Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 9 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

9 MAYIS 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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UKRAYNA, GÖZLERİ BANTLI RUS ASKERLERİNİN FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sını mağlup etmesinin 77. yıl dönümü Rusya'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Rus lider Putin Zafer Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada Ukrayna'da savaşmaya devam edeceklerini belirtirken, Ukrayna tarafı ise ses getirecek fotoğraflar yayınladı. Karelerde gözleri bantla kapatılan esir Rus askerleri yer aldı.

Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü törenlerle kutlandı. Başkent Moskova'daki tarihi Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi. Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, kabine üyeleri, milletvekilleri, gaziler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN : SURİYE'DEKİ SAVAŞTAN KAÇIP ÜLKEMİZE SIĞINAN KARDEŞLERİMİZE SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da gerçekleştirilen ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Gündemdeki sığınmacı tartışmalarına bir kez daha değinen Erdoğan, "Suriye'den savaştan çıkıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri" törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören nedeniyle bir de konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş insanlarına seslendiği konuşmasında, Suriye'deki savaştan kaçanlara sonuna kadar sahip çıkacaklarını dile getirdi.

ARDA KARDEŞLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi Arda Kardeşler'in hava atışını bitcoin logolu madeni para ile yapmasıyla alakalı soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan bir şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır." denildi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, dün akşam sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler'in ise karşılaşma öncesi hava atışını bitcoin logolu madeni para ile yapması geniş yankı uyandırdı.

BARIŞ MURAT YAĞCI, MERVE AYDIN'I ZİYARET ETTİ

Survivor'dan elenen Barış Murat Yağcı, önceki gün Türkiye'ye döndü. Yağcı, evine uğramadan önce sakatlığından dolayı yarışmadan elenen Merve Aydın'ı hastaneden ziyaret etti. Hasta yatağında yatarken karşısında Yağcı'yı gören Aydın ise gözyaşlarına boğuldu.

Survivor All Star kadrosunda yer alan başarılı yarışmacı Merve Aydın, parkurda sakatlandı. Acı içinde kıvranan ve aşil tendonu koptuğu öğrenilen Aydın, yarışmadan elendi. Survivor'daki son eleme konseyinde ise yarışmaya veda eden isim Barış Murat Yağcı oldu. Dominik Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye gelen Barış Murat Yağcı, evine uğramadan Aydın'ı hastanede ziyaret etti.

BARIŞ'I GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Vedasıyla herkesi şaşkına çeviren Yağcı, Türkiye'ye ayak basar basmaz soluğu Merve Aydın'ın yattığı hastanede aldı. Arkadaşlarıyla elenen Barış Murat Yağcı hakkında konuşan Aydın, karşısında ünlü ismi görünce şaşkına uğradı. Takım arkadaşını elinde çiçeklerle gören Aydın, önce sarıldı sonra dakikalarca ağladı. Aydın'ın duygusal anları ise arkadaşının çektiği görüntülerde anbean görüldü.

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