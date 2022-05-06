Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 6 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

6 MAYIS 2022 CUMA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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İÇİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI ÇATAKLI'DAN ÖZDAĞ AÇIKLAMASI!

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bugün bakanlık binası önüne giderek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik "Ya sen özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında konuştu. Çataklı, "Piyonları bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayacağız." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, dün bir yayında kendisi için"Adam yerine, insan yerine koymam. Benim için hayvandan aşağı biridir. Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur. İstihbarat elemanı olduğu apaçık bellidir" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Akşam yaptığı açıklamada bu sabah 11.00'de bakanlık binasına gideceğini söyleyen Özdağ, Soylu'yu düelloya davet etti.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN BAKANLIĞIN ÖNÜNDE SOYLU'YA YÖNELİK SERT SÖZLER

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Bakan Soylu'nun kendisine yönelik "Operasyon çocuğudur, Soros çocuğudur" sözlerinin ardından İçişleri Bakanlığı'na gitti. Kapı önünde yaşanan arbede sonrası Soylu'ya yönelik sert açıklamalarda bulunan Özdağ, "İkimizden biri ölene kadar bu iş devam edecek. Ya sen milletin önünde özür dilersin ya da bu kavga sonuna kadar devam eder" ifadesini kullandı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasında mülteciler yüzünden başlayan tartışma Ankara'daki tansiyonun ciddi anlamda yükselmesine neden oldu.

ALİ KOÇ RESMEN AÇIKLADI!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 28 şampiyonluk vurgusu yapan Koç, "2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe formasında 5 yıldız olacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un 2010-2011 şampiyonluğunu sahiplenmesi ve Antalyaspor maçında açılan pankarta ilişkin çok sert ifadeler kullanan Ali Koç, TFF'ye 28 şampiyonluk çağrısını bir kez daha yaptı.

DÜNYACA ÜNLÜ İNGİLİZ FUTBOLCU JACK GREALİSH, TÜRK GÜZELE KANCAYI TAKTI

Dünyaca ünlü İngiliz futbolcu Jack Grealish, "Love Island" (Aşk Adası) adlı programa dahil olmaya hazırlanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu'nu sosyal medyada yakın markaja aldı.

Manchester City'de top koşturan Jack Grealish, oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu'nu yakın takibe aldı. Grealihs, şimdilerde İngiltere'de yayınlanan "Love Island" (Aşk Adası) adlı yarışma programına dahil olmaya hazırlanan Cülcüloğlu'nun Instagram paylaşımlarını beğenerek, yakayı ele verdi.

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