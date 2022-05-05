Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 5 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 5 Mayıs 2022 Perşembe gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı canlı yayında son günlerin gündem konusu olan sığınmacıların durumu hakkında konuştu. Soylu, "Sığınmacılar üzerinden Türkiye istila mı ediliyor?" sorusuna "Kim istila yapacakmış, bunu yapmak mümkün mü? Biz PKK'ya istila yaptırmadık" yanıtını verdi. Soylu ayrıca "Türkiye'de 3.5 milyonun üzerinde Suriyeli kesinlikle yoktur" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TGRT Haber'de canlı yayında göç ve sığınmacılarla ilgili gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.
Süleyman Soylu, açıklamalarına şu şekilde devam etti:
"Kim neyin istilasını yapacak ya biz PKK'ya istila yaptırmadık. PYD yapmaya çalıştı yapamadı. Kılıçdaroğlu'nun arkadaşları yapmaya çalıştı yapamadı. Belediye Başkanlarının terörist olarak işe aldıkları yapmaya çalıştı, yapamadı. Kime istila ettireceğiz bu memleketi. Kendi sınırlarımızda bunu yaptırmıyoruz. Türkiye içerisinde etrafındaki gelebilecek olan misafirlere algı oluşturup, turizmin önünü kesmek isteyenlere fırsat tanıyacak bir anlayışı serbest bırakmamızı istiyorlar.
MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından son yayınlanan ankette de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda daha az oy aldığı görülüyordu. AK Parti Genel Merkezi'nin de bu konuya yoğunlaştığı ve seçimi ilk turda koparmak istedikleri öne sürüldü.
Mayıs ayına girilmesiyle birlikte anket şirketleri de Nisan ayında gerçekleştirdikleri anketleri teker teker yayınlamaya başladı. MetroPOLL Araştırma Şirketi tarafından önceki gün yayınlanan anket de bir hayli dikkat çekti.
Şampiyonlar Ligi yarı final 2. maçında Real Madrid, sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadelenin spikeri Ertem Şener'in, İspanyol devinde forma giyen Vinicius Junior için "Çocuk adam" benzetmesini yapması sosyal medyada dalga konusu oldu. Futbolseverleri ekranları başında kahkahalara boğan bu benzetmeyle ilgili yüzlerce paylaşım yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'un ardından 2. finalist bu gece belli oluyor. İngiltere'deki maçı 4-3 kazanan Manchester City, rövanşta Santiago Bernabeu'da Real Madrid'in konuğu oldu. Şifresiz yayınlanan karşılaşmanın spikerliğini yapan Ertem Şener, Real Madrid'in yıldızı için kullandığı benzetmeyle futbolseverleri güldürdü.
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı Meltem Yılmazkaya, yeni aşkı Kadir Doğan ile ilk kez fotoğraf paylaştı.
Show TV'nin fenomen yapımı olan Güldür Güldür Show isimli eğlence programının sevilen oyuncularından Meltem Yılmazkaya, aşk orucunu bozdu. 37 yaşındaki Meltem Yılmazkaya, müzisyen Kadir Doğan ile yeni bir aşka yelken açtı.
"SONRASI GÜNLÜK GÜNEŞLİK"
Yılmazkaya, sevgilisiyle çekilmiş aşk pozunu "Bir hikayenin içinde birbirinizi kaybedip bulabilirsiniz, arada gülüp ağlayabilirsiniz. Birbirinize sımsıkı sarılabilirsiniz. El ele dünyayı güzelleştirebilirsiniz. Sonrası günlük güneşlik, sonrası ufuk çizgisinde iyot kokusu. Çek içine! Mis gibi" notuyla paylaştı.
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