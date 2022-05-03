Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 3 Mayıs 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

3 MAYIS 2022 SALI TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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SON ANKETTE SÜRPRİZ SONUÇLAR!

Optimar Araştırma'nın nisan ayında yaptığı son ankette çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Ankete göre; AK Parti yüzde 36,2 oy toplarken ittifak ortağı MHP yüzde 10,1 oy aldı. CHP yüzde 26,6 oy alırken ittifak ortağı İYİ Parti yüzde 10,6 oy toplayarak büyük çıkış yakaladı. HDP ise yüzde 10,2 oy topladı. Böylece Cumhur İttifakı yüzde 46,3, Millet İttifakı yüzde 37,2 oy aldı.

Optimar Araştırma, 23-28 Nisan tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarını Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi aracılığıyla paylaştı. Ankette seçmenlere, "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ayrıca birçok ilde yapılan araştırmada toplam bin 847 vatandaşla görüşüldü.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLEN OSMAN KAVALA'DAN YENİ AÇIKLAMA!

CHP'li Tanal, Gezi Parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Osman Kavala'yı cezaevinde ziyaret etti. Tanal, Kavala'nın "Temelsiz bir iddia nedeniyle bana ceza verildi. Bu ceza akla, mantığa aykırıdır! 2 yıl hakimlik yapan, AK Parti'den milletvekili adayı olan birisi, nasıl oluyor da ağır ceza mahkemesi üyesi oluyor ve ağır cezada insanların geleceğiyle, hayatıyla oynuyor, müebbet hapis cezası veriyor?" söylediğini aktardı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Gezi davasında hapis cezası alan Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Hakan Altınay'ı, tutuldukları Silivri Cezaevi'nde bugün ziyaret etti. Cezaevi çıkışı görüşmeye ilişkin açıklama yapan Tanal; Kavala, Kahraman, Atalay ve Altınay'ın herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirtti. Tanal ayrıca Silivri Cezaevi'nde görüştüğü Kavala'nın, Tayfun Kahraman'ın, Can Atalay'ın, Hakan Altınay'ın mesajlarını aktardı.

UEFA'NIN RUSYA'YI MEN ETMESİ TÜRK TAKIMLARINA YARADI!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması nedeniyle UEFA, Moskova'ya bir dizi yaptırım uyguladı. Bu kapsamda, UEFA, Rus takımlarını 2022-23 sezonunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne almayacağını açıkladı. Bu karar ise Avrupa yolu görünen Türk takımlarına yaradı. İşte UEFA'nın organizasyonlarına katılacak Türk takımlarının yeni yol haritası.

Uefa, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle Rus futbol takımlarının gelecek sezon da Avrupa kupalarından men edildiğini ve EURO 2028 ve EURO 2032 Avrupa Şampiyonaları ev sahipliği başvurularının geçersiz sayıldığını açıkladı.

MÜZİK YASAĞININ KALDIRILMASINI TALEP EDEN DEMET AKALIN İSTEDİĞİ OLMAYINCA SİTEM ETTİ!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasına ilişkin bayram müjdesinde bulunmasını talep etti. Akalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan'ı etiketleyerek "Bir bayram müjdesi yakışırdı müzik yasağına" ifadelerini kullandı. Akalın yaptığı bir başka açıklamada ise müzik yasağının halen uygulanıyor olmasına sitem etti. Akalın, "Acun bile yokluk adasını kaldırdı bizim müzik yasağı kalkmadı. Vay be ne günah işledik." dedi.

Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak iftar programına katıldı. Erdoğan ile bir araya gelen Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını talep etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Akalın bu isteğini bir kez daha yineledi.

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