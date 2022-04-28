Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 28 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

28 NİSAN 2022 PERŞEMBE TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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SON ANKETTEN KULİSLERİ SALLAYACAK SONUÇ!

MetroPoll Araştırma Şirketi tarafından son seçim anketinin sonuçları açıklandı. Ankete göre halkın yüzde 33'ü, cumhurbaşkanlığı seçimde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a, yüzde 34'ü karşısına çıkan rakibe oy vereceğini söyledi. Yüzde 28'lik kesim ise rakibe bağlı olarak kararının değişeceğini ifade etti. Burada gözler bir kez daha muhalefetin çıkaracağı adaya çevriliyor.

Türk siyasetinde 2023 seçimleri heyecanı giderek artıyor. Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının net olması, gözleri Millet İttifakı'na çeviriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önceki günkü grup toplantısında "Ya benimle olun ya da yolumdan çekilin" diyerek bir kez daha gözleri üzerine çevirdi. Bu gelişmelerin gündemde olduğu sırada MetroPOLL Araştırma'dan kulisleri sallayacak bir seçim anketi geldi.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN MERAL AKŞENER'E ÇAĞRI!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Özdağ yaptığı açıklamada, "Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş çıkışı ile gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu. Özdağ yaptığı açıklamada "Eğer Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın aday olmamasında direnirse biz Zafer Partisi olarak Sayın Akşener'i ve İYİ Parti'yi bu ittifaktan ayrılmaya ve bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı desteklemeye çağıracağız ve çağırıyoruz" dedi.

GEZİ DAVASI KARARINA TEPKİ GÖSTEREN MÜJDE AR'DAN ABDULLAH GÜL'ÜN SÖZLERİNE DESTEK!

Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar, Gezi Davası kararlarına tepki gösterirken Gezi olaylarında dönemin Cumhurbaşkanı olarak görev yapan Abdullah Gül'e destek verdi. Gezi Davası kararını "utanç verici" olarak yorumlayan Abdullah Gül'e Müjde Ar, "Abdullah Gül'ün çıkışı da çok önemlidir. Bu açıklamalarla ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik." ifadeleri ile arka çıktı.

Gezi Davası kararlarına ilişkin siyaset ve sanat camiasından sesler yükselmeye devam ediyor. 2013'te yaşanan Gezi olaylarında dönemin Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül, davadan çıkan karara tepki gösterdi. Abdullah Gül yaptığı açıklamada "Kavala ve arkadaşlarıyla ilgili karar kamu vicdanını çok derinden yaraladı. Beni de çok üzdü. Bu dava yargılama süreci açısından da ileride utanılacak bir yargılama süreci olarak anılacaktır." ifadelerini kullandı. Karara bağlanan Gezi davası sonrası sinemacılar 'Bu hukuksuzluğa seyirci kalmayacağız'başlıklı bir metin hazırlayarak imzaladı. İmzalanan metin hakkında konuşan Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar, Abdullah Gül'ün Gezi Davası kararları karşısında aldığı tutumu değerlendirdi.

GÖZLER TFF'DE! TRABZONSPOR'UN ŞAMPİYONLUĞU ERTELENEBİLİR

Antalyaspor maçından 1 puan alması halinde şampiyonluğunu garantileyecek olan Trabzonspor'a bu sonuç yetmeyebilir. Beşiktaş'ın Trabzonspor'la 1-1 biten maçta yapılan kural hatasıyla ilgili sunduğu başvuru bugün TFF'de görüşülecek. Maçın tekrarı yönünde bir karar çıkarsa şampiyonluk için 1 puan yetmeyecek.

Türkiye Futbol Federasyonunda (TFF) bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısı, Trabzonspor'un şampiyonluk planlarını da etkileyecek. Akşam'daki habere göre; toplantının gündeminde Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan ve 1-1 berabere biten karşılaşmanın tekrar edilmesi talebi de var.

FARUK ÇOLAKOĞLU İLE AŞK YAŞAYAN ÖZGE ULUSOY, EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK YAKTI!

Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in kitap lansmanına katılan güzel model Özge Ulusoy, Haberler.com'un sorularını yanıtladı. Güzellik sırlarını veren model, Faruk Çolakoğlu ile ilişkisinden bahsederken evlilikle ilgili düşüncelerini de söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ve zaman içindeki değişimiyle sık sık adından söz ettiren model Özge Ulusoy, Kurtuluş Vakfı Başkanı Ufuk Tezemir'in, alkol ve madde bağımlılığından kurtulanların hikayelerini anlattığı kitabının lansmanına katıldı. Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlayan Özge Ulusoy, sevenlerini heyecanlandırdı.

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