Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 27 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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DEVA PARTİSİ'NİN SEÇİM KARARINA CHP'DEN İLK YORUM

DEVA Partisi'nin önümüzdeki seçimlere kendi adı ve logosuyla girme kararı Ankara'yı salladı. Ali Babacan'ın açıkladığı karar akıllara "6'lı masa dağılıyor mu?" sorusunu getirirken, karara ilişkin CHP'den de ilk yorum geldi. İttifakta herhangi bir sorun olmadığının altını çizen Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir. Seçimlere doğru ilerlerken bazı belirsizliklerin ortadan kalkması açısından kıymetlidir" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, önümüzdeki seçimlere partisinin kendi adı ve logosuyla girme kararını aldığını duyurdu. Ankara gündemine bomba gibi düşen karar sonrası akıllara "6'lı masa dağılıyor mu?" sorusu geldi. DEVA Partisi cephesinden ittifakta sorun olmadığına dair mesajlar gelirken, Chp'den seçim kararına ilişkin ilk yorum geldi.

DEVA PARTİSİ 6'LI MASADAN AYRILIYOR MU?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçime kendi logo ve adlarıyla girme kararı aldıklarını duyurdu. Babacan'ın bu açıklaması "DEVA Partisi 6'lı masadan ayrılıyor" şeklinden yorumlandı. Bununla ilgili bir açıklama yapan Babacan, "Biz altılı masada bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız. Ortak çalıştığımız konularda, her türlü katkıyı vermeye de devam edeceğiz" dedi.

DEVA lideri Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım, siyaset gündemini hareketlendirdi. Babacan'ın "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" ifadelerine yer verdiği tweet'i, 6'lı masadan ayrıldıkları şeklinde yorumlandı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NU TERLETEN "GEÇİŞ GARANTİSİ" SORUSU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na dün akşam konuk olduğu canlı yayında, "Çanakkale Köprüsü'ne 45 bin araç geçişi garantisi verildi, 6 bin araç geçti. Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusu yöneltildi. Bakan Karaismailoğlu bu soruya "Kesinlikle yok. Bu bir matematiktir. 12 yıllık işletme süresi var" yanıtını verdi.

Dün akşam HaberTürk canlı yayınında Kübra Par, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu konuk etti. Gündemdeki konulara ve toplu ulaşıma yapılan zamma kadar birçok değerlendirme yapan Karaismailoğlu'nun Çanakkale Köprüsü geçiş garantisi ile ilgili soruya verdiği yanıt ise yayına damga vurdu.

"BİR HESAP HATASI YOK MU?"

Kübra Par, Bakan Karaismailoğlu'na; "Çanakkale Köprüsü'ne 45 bin araç geçişi garantisi verildi, 6 bin araç geçti. Bunu görünce insanlar, AK Partilileri de dahil ediyorum onlar da diyor, burada bir hesap hatası yok mu Sayın Bakan?" sorusunu yöneltti.

FENERBAHÇE'NİN FAVORİ HOCA ADAYI JORGE JESUS İLK KEZ KONUŞTU

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında ilk sırada yer alan Portekizli Jorge Jesus ile görüşmeler son sürat devam ediyor. Brezilya seyahatine çıkan 67 yaşındaki teknik adam, havaalanında basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtladı ve Fenerbahçe ile görüşmelerin son durumunu aktardı. Jesus, "Fenerbahçe ile görüştüm ama anlaşma yok. Gelen teklifleri değerlendiriyorum. Düşünmek için zamana ihtiyacım var" dedi.

Fenerbahçe 'de gelecek sezon için yeni teknik direktörün henüz kim olacağı netlik kazanmadı. Önceki gün Sarı Lacivertlilerin Başkanı Ali Koç ve yönetimden birkaç isim Portekiz'e çıkartma yaparak Jorge Jesus'la görüştü. Hatta toplantıdan fotoğraflar basına düşünce bir anda gündem oldu.

RAPÇİ BERK BAYINDIR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Pazartesi günü sabah saatlerinde 8. kattaki evinden düşerek hayatını kaybeden Beta lakabı ile bilinen rapçi Berk Bayındır, Zincirlikuyu Cami'inde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken rapçinin annesi ve kız arkadaşı tabuta sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Kağıthane'de kaldığı rezidanstan düşerek hayatını kaybeden rap sanatçısı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Cami'inde cenaze töreni düzenlendi. Törene, anne Belkıs Bayındır, baba Nezih Bayırdır, abisi Bahadır Bayındır, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Berk Bayındır'ın cenazesinin bulunduğu tabutun üzerine şapkası konuldu.

ACILI ANNE, OĞLUNUN FOTOĞRAFINA SARILDI

Taziyeleri kabul eden anne Belkıs Bayındır, uzun süre oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafına sarılan anne, yakınları tarafından teselli edildi. Berk Bayındır'ın hayatını kaybettiği esnada yanında bulunan kız arkadaşı Simla Ener de sevgilisinin tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Yoğun katılımın olduğu cenazede Berk Bayındır için cenaze namazı kılınarak helallik alındı. Törenin ardından omuzlara alınan tabut cenaze aracına kondu. Berk Bayındır'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

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