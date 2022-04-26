Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 26 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 26 Nisan 2022 Salı gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı video mesajında Rusya- Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri aktardı. Rusya'nın bazı Ukrayna kentlerine saldırılarını sürdürdüğünden bahseden Zelenski, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını, kendilerine de tüm dünya kamuoyundan daha fazla destek verilmesini istedi.
Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı. Zelenski, "Rusya ile müzakere sürecini ve savunma alanında da görüştük. Karadeniz limanlarını bloke eden Rusya'nın dünya gıda pazarına yönelik oluşturduğu tehditlere de ayrıntılı olarak değindik. Artan gıda fiyatları birçok ülkede şimdiden kritik seviyelere ulaştı. Ama bu sadece başlangıç" dedi.
Patronlar Kulübü olarak bilinen TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücretin yıl ortasında yeniden arttırılmasına ilişkin tartışmalara değindi. Ücret artışına sıcak baktıklarını ifade eden Turan, "Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz" dedi.
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