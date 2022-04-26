Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 26 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

26 NİSAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...

ZELENSKİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMESININ IÇERIĞINI PAYLAŞTI!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, yayınladığı video mesajında Rusya- Ukrayna savaşına dair son gelişmeleri aktardı. Rusya'nın bazı Ukrayna kentlerine saldırılarını sürdürdüğünden bahseden Zelenski, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulanmasını, kendilerine de tüm dünya kamuoyundan daha fazla destek verilmesini istedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dün yaptığı telefon görüşmesinde Rusya ile müzakere sürecini ele aldıklarını aktardı. Zelenski, "Rusya ile müzakere sürecini ve savunma alanında da görüştük. Karadeniz limanlarını bloke eden Rusya'nın dünya gıda pazarına yönelik oluşturduğu tehditlere de ayrıntılı olarak değindik. Artan gıda fiyatları birçok ülkede şimdiden kritik seviyelere ulaştı. Ama bu sadece başlangıç" dedi.

TÜSİAD BAŞKANI'NDAN ASGARI ÜCRET AÇIKLAMASI: GEREKEN YAPILMALI, HÜKÜMETLE GÖRÜŞMEYI DÜŞÜNÜYORUZ

Patronlar Kulübü olarak bilinen TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücretin yıl ortasında yeniden arttırılmasına ilişkin tartışmalara değindi. Ücret artışına sıcak baktıklarını ifade eden Turan, "Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz" dedi.

24 YAŞ BÜYÜK SEDA SAYAN'LA EVLENEN ÇAĞLAR ÖKTEN'IN AILESINDEN ILK YORUM: AILEMIZE HOŞ GELDIN 59 yaşındaki Seda Sayan, 14 Şubat'ta evlilik teklifi aldığı müzisyen Çağlar Ökten ile dün akşam Beşiktaş'taki lüks bir otelde evlendi. 7 Mayıs'ta Prag'da yapacakları nikahı iptal eden çift, sadece arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreni organize etti. Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 24 yaş küçük Çağlar Ökten ile sadece arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreniyle dün akşam evlendi. Ökten'in nikaha katılmayan anne ve babası çifte video göndererek mutluluklar dilerken Sayan için de "Ailemize hoş geldin" dedi. ENES ÜNAL, DÜNYANIN EN IYI TAKIMINA GIDIYOR İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile şampiyonluğu kovalayan Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de finale bir adım uzaklıkta. Önümüzdeki sezon 2 forvet transferi yapacak Liverpool'da milli forvet Enes Ünal radara girdi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde final, Premier Lig'de şampiyonluk kovalayan ve pek çok futbolsevere göre Manchester City ile dünyada en iyi futbolu sergileyen Liverpool, milli forvet Enes Ünal'a kanca attı. 2 forvet oyuncusuyla yolları ayıracak Liverpool'da Enes Ünal transferi ciddiye bindi.

Haberler.com ; Güncel, politika, ekonomi, spor, magazin, dünya, sağlık ve diğer tüm kategorilerde güncel haber sunmak ve internet kullanıcısının habere ulaşmasını kolaylaştırmak için oluşturulmuş geniş kapsamlı bir haber portalıdır. Gündemdeki son dakika gelişmeleri, Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri Haberler.com'da bulabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram ve diğer tüm sosyal medya platformlarından Haberler.com'u takip edebilirsiniz. Haberler.com uygulamasını IOS, Andorid ve Huawei telefon ve tabletlerinizden rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Haberler.com - Gündem