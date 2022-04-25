Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 25 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!
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Haberler.com editörleri tarafından seçilen gündemdeki en önemli haberler. Rusya-Ukrayna savaşı haberleri, Süper Lig maç sonuçları, koronavirüs haberleri, zam haberleri ve magazin dünyasında yaşanan son 25 Nisan 2022 Pazartesi gelişmelerini Haberler.com'dan takip edebilirsiniz.
Türkiye'de ve dünyada meydana gelen olaylar ve gelişmeleri anlık olarak okurlarına aktaran Haberler.com'un haberleri ile güncel, politika, spor, magazin, kültür, sanat, dünya ve diğer tüm kategorilerde güncel haberlere ulaşabilirsiniz. İşte, Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeler...
Ukrayna'ya işgal girişimi dünya genelinde büyük yankı uyandıran Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna sınırlarıyla kalmayacağı ve bir sonraki aşamada Moldova'yı işgal planı yaptığı öne sürüldü. Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev de, ezilen Rusları korumanın tek yolunun Moldova'daki özerk bölge Transdinyester'e girmek olduğunu dile getirerek Moldova'ya operasyon sinyali verdi.
Enerji Bakanı Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesine ilişkin, "Gittiği evde elektrikler vardı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise Bakan Dönmez'in bu açıklamasına istinaden gittiği evin sahibinin videosunu paylaştı. Ev sahibi kadın videoda, "Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı. Saat 9-10 civarlarında." dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bir aileyi ziyaret etmişti.
Ünlü sanatçı Seda Sayan, TV programında solistlik yapan Çağlar Ökten'le dünyaevine girdi. 7. kez evlenen Seda Sayan'ın gelinliğinin sadeliği dikkat çekti. İşte düğünden ilk kare.
Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı.
Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada verdiği penaltı kararıyla tartışmaların odağına oturan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, TV100'de eski hakem Deniz Ateş Bitnel'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Adana Demirspor-Trabzonspor maçında bordo-mavililer lehine verdiği tartışmalı penaltı kararıyla gündeme oturan hakem Yaşar Kemal Uğurlu çarpıcı bir itirafta bulundu. "Edin Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm" diyen Uğurlu, "Öbür açıdan ben de görsem vermezdim zaten. VAR da müdahale etmedi." ifadelerini kullandı
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