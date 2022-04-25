Haberler.com Türkiye ve dünya gündemi: Haberler.com editörleri 25 Nisan 2022'deki önemli haberleri sizler için derledi!

25 NİSAN 2022 PAZARTESİ TÜRKİYE VE DÜNYA GÜNDEMİNDE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER!

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PUTİN'İN BAŞLATTIĞI İŞGAL UKRAYNA İLE SINIRLI KALMAYACAK! RUS KOMUTAN SİNYALİ VERDİ, BİR SONRAKİ HEDEF MOLDOVA

Ukrayna'ya işgal girişimi dünya genelinde büyük yankı uyandıran Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna sınırlarıyla kalmayacağı ve bir sonraki aşamada Moldova'yı işgal planı yaptığı öne sürüldü. Rusya Merkez Askeri Bölgesi Komutan Vekili Rustam Minnekaev de, ezilen Rusları korumanın tek yolunun Moldova'daki özerk bölge Transdinyester'e girmek olduğunu dile getirerek Moldova'ya operasyon sinyali verdi.

BAKAN DÖNMEZ "GİTTİĞİ EVDE ELEKTRİK VARDI" DEDİ, KILIÇDAROĞLU EV SAHİBİNİN VİDEOSUNU PAYLAŞTI: ELEKTRİĞİM BUGÜN GELDİ

Enerji Bakanı Dönmez, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Keçiören'de elektriği kesik olduğu iddia edilen bir aileyi ziyaret etmesine ilişkin, "Gittiği evde elektrikler vardı" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu ise Bakan Dönmez'in bu açıklamasına istinaden gittiği evin sahibinin videosunu paylaştı. Ev sahibi kadın videoda, "Dün Sayın Genel Başkan evime geldikten sonra bugün kaymakamlık tarafından benim elektriğim açıldı. Saat 9-10 civarlarında." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde bir aileyi ziyaret etmişti.

SEDA SAYAN, 7. KEZ DÜNYAEVİNE GİRDİ! İŞTE DÜĞÜNDEN İLK KARE

Ünlü sanatçı Seda Sayan, TV programında solistlik yapan Çağlar Ökten'le dünyaevine girdi. 7. kez evlenen Seda Sayan'ın gelinliğinin sadeliği dikkat çekti. İşte düğünden ilk kare.

Seda Sayan, geçtiğimiz aylarda beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten'den evlilik teklifi almıştı. Daha önce 6 kez evlenen 59 yaşındaki Sayan, kendisinden 25 yaş küçük müzisyenle evlilik hazırlıklarına başlamıştı.

TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİNDEN TARTIŞMALI PENALTIYLA İLGİLİ TÜRK FUTBOLUNU SALLAYAN İTİRAF

Trabzonspor'un Adana Demirspor'u 3-1 yendiği karşılaşmada verdiği penaltı kararıyla tartışmaların odağına oturan hakem Yaşar Kemal Uğurlu, TV100'de eski hakem Deniz Ateş Bitnel'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Adana Demirspor-Trabzonspor maçında bordo-mavililer lehine verdiği tartışmalı penaltı kararıyla gündeme oturan hakem Yaşar Kemal Uğurlu çarpıcı bir itirafta bulundu. "Edin Visca'nın penaltısında benim baktığım açıdan Simon Deli itti olarak gördüm" diyen Uğurlu, "Öbür açıdan ben de görsem vermezdim zaten. VAR da müdahale etmedi." ifadelerini kullandı

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